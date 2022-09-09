Бізнес відреагував на валютні обмеження НБУ — Finance.ua
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Бізнес відреагував на валютні обмеження НБУ

Валюта
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Бізнес відреагував на валютні обмеження НБУ
Бізнес відреагував на валютні обмеження НБУ
У бізнес-спільноті вважають, що валютні обмеження Нацбанку значно обмежують право бізнесу на здійснення операцій із валютою. Навіть попри те, що вони спрямовані на регулювання та захист платіжного балансу України під час війни.
Про це сказано на сайті Європейської бізнес-асоціації.
Як зазначають у ЄБА, ті компанії, у структурі бізнесу яких є експортна частина, мають зобов’язання перед закордонними споживачами з ремонту та обслуговування техніки, а також є необхідність просування брендів та товару на цих ринках.
Там підкреслили, що вітають позитивні для бізнесу зміни у тимчасовому валютному регулюванні. Разом з цим, сподіваються, що запроваджені зміни дійсно сприятимуть збереженню макроекономічної стійкості України в контексті воєнного стану та забезпечать регулятору можливість врахування пропозицій бізнесу щодо перегляду валютних обмежень, зокрема:
  • збільшення лімітів за безготівковими розрахунками за товари та послуги за кордоном із використанням гривневих корпоративних платіжних карток;
  • задоволення потреб страховиків у виконанні своїх обов’язків щодо сплати перестрахових премій за договорами перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для забезпечення платоспроможності страховиків та виконання договірних зобов’язань;
  • доповнення переліку виключень із заборони на здійснення транскордонних переказів валютних цінностей клієнтів уповноважених установ з метою забезпечення можливості здійснювати поточні розрахунки з міжнародними платіжними системами, де прямим учасником є оператори поштового зв’язку, у тому числі операцій з перерахування накладених платежів у гривнях/іноземній валюті, що стягується одержувачем міжнародних поштових відправлень на території України, згідно з угодами між оператором поштового зв’язку України та поштовими службами іноземних країн.

Довідка Finance.ua:

  • 5 вересня Національний банк оприлюднив постанову про нові тимчасові валютні обмеження. Як зазначає НБУ у своєму пресрелізі, прийняті уточнення щодо валютних обмежень мають на меті забезпечення макроекономічної стійкості України;
  • з 6 вересня українським позичальникам дозволено переказувати іноземну валюту зовнішнім кредиторам для сплати процентних платежів за відповідними кредитами;
  • крім того, Національний банк визначив, що для здійснення розрахунків у іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України.

Актуальна інформація про курси валют в Україні

За матеріалами:
Телеканал 24
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