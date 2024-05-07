Фонд выставил на приватизацию «Шабалиновский спиртовой завод» в Черниговской области — Finance.ua

Фонд выставил на приватизацию «Шабалиновский спиртовой завод» в Черниговской области Сегодня 15:13 — Фондовый рынок

Фонд выставил на приватизацию «Шабалиновский спиртовой завод» в Черниговской области

Фонд выставил на приватизацию Единый имущественный комплекс ГП «Шабалиновский спиртовой завод» в Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении.

Приватизация завода открывает возможности для развития промышленной площадки с уже имеющейся инфраструктурой.

Онлайн-аукцион состоится 16 мая в системе «Прозорро.Продажи». Прием предложений — до 15 мая включительно.

Стартовая цена — 959,1 тыс. грн (без НДС).

Завод расположен в селе Ивановка Нежинского района, рядом с озером и автодорогами М-02 и Т-2523. Такая локация обеспечивает удобную логистику и дополнительную привлекательность для инвестиций. В состав ЕМК входят:

51 объект недвижимого имущества (12 311,7 м²).

2 земельных участка (56,46 га).

3 автомобиля.

250 единиц движимого имущества (оборудование, мебель и т. п. ).

Новый собственник обязан погасить имеющуюся задолженность предприятия по зарплате в размере 552 тыс. грн и перед бюджетом — 21 168 тыс. грн. Остальные условия продажи предусматривают сохранение рабочих мест в течение 6 месяцев.

«Приватизация ГП „Шабалиновский спиртовой завод“ — это шанс для инвестора реализовать свои бизнес-идеи на базе существующих производственных мощностей и инфраструктуры. Новый собственник сможет диверсифицировать направления деятельности и создать добавленную стоимость», говорится в сообщении.

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