Що допоможе бізнесу продовжувати працювати в умовах війни – пропозиції ЄБА — Finance.ua

Що допоможе бізнесу продовжувати працювати в умовах війни – пропозиції ЄБА Вчора 09:45 — Казна та Політика

Що допоможе бізнесу продовжувати працювати в умовах війни – пропозиції ЄБА

Попри дуже складні умови бізнесу в Україні вдається адаптуватися до викликів війни.

Європейська Бізнес Асоціація підготувала пропозиції щодо того, як держава може підтримати і допомогти бізнесу.

Як зазначається, щоб полегшити планування бізнес-діяльності, варто якнайшвидше прийняти законопроєкт щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації у воєнний час, який виключає наявність мобілізаційного завдання як єдиної передумови бронювання співробітників, а також якнайшвидше підписати постанову про «єВідрядження» або інший дієвий механізм, щоб бізнес мав можливість здійснювати короткострокові відрядження за кордон.

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Для бізнесу надзвичайно важливо забезпечити передбачувану податкову та фінансову політику на час дії воєнного стану, а також підтримувати конструктивну взаємодію між владою та бізнесом, аби компанії були поінформовані про плани влади та могли завчасно реагувати.

Для покращення пропускної здатності залізничних та автомобільних західних прикордонних переходів потрібна подальша розбудова прикордонної інфраструктури та запровадження електронної черги для авто перевізників.

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Наразі все ще не вирішене питання із блокуванням розмитнення та подальшого постачання закладам охорони здоров’я лікарських засобів у якості гуманітарної допомоги, які були ввезені на митну територію України як комерційний вантаж до 24 лютого і знаходяться на митних складах.

Важливою реформою буде підписання угоди про промисловий безвіз з ЄС (про взаємне визнання процедур оцінки відповідності та маркування) та його розширення на нові сектори, а також продовження дерегуляції.

Нагальним питанням є розробка та прийняття законів, що будуть стимулювати розвиток нашого військового та безпекового сектору, а саме закон про обіг зброї, приватну детективну діяльність, приватно-державне партнерство в оборонній галузі.

Бізнес очікує на реформу системи сплати відрахувань з техніки та носіїв інформації, а також на оновлення законодавства про захист прав споживачів та про електронну комерцію з метою їх гармонізації з законодавством ЄС. Не тільки на воєнний час, але й на постійній основі бізнес потребує оновлення трудового кодексу, а також розробку та запровадження пенсійної реформи.

Вкрай актуальними залишаються пропозиції щодо збільшення лімітів по безготівкових розрахунках за кордоном з використанням гривневих корпоративних платіжних карток та спрощення умов для здійснення переказів валютних коштів для сплати відсотків іноземним інвесторам відповідно до укладених кредитних договорів.

Варто спростити систему звітування по платіжних операціях, здійснених із застосуванням корпоративних платіжних карток, та задовольнити потребу страховиків у виконанні своїх обов’язків зі сплати перестрахових премій за договорами перестрахування із перестраховиками-нерезидентами.

В екологічній сфері необхідно вирішити питання з практичною реалізацією звільнення підприємств від сплати екоподатку шляхом законодавчого встановлення переліку територій, де ведуться/велись активні бойові дії, або тих, які знаходяться під окупацією.

У секторі енергетики необхідно забезпечити незмінність законодавчо наданих гарантій для інвесторів в ВДЕ.

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