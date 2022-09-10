Стан бізнесу: в серпні було зареєстровано понад 22 тисячі ФОПів — Finance.ua

Стан бізнесу: в серпні було зареєстровано понад 22 тисячі ФОПів Вчора 10:08

У серпні було зареєстровано понад 22 тисячі ФОПів та понад 3 тисячі компаній. Загалом від моменту старту повномасштабної війни було зареєстровано близько 150 тисяч нових ФОПів.

За даними української компанії з автоматизації закладів Poster станом на початок вересня в Україні працює 73% закладів громадського харчування — у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення.

Наразі найбільша кількість кафе та ресторанів працює у Волинській (88%), Тернопільській (85%) та Черкаській (83%) областях.

Найменша кількість закладів громадського харчування відновила роботу у тимчасово окупованих та прифронтових областях — Донецькій (12% у порівнянні з показниками лютого), Харківській (27%) та Херсонській (29%).

Обороти українських кафе та ресторанів у серпні трохи впали та наприкінці місяця складали 89% від показників лютого. Цікаво, що у більшості закладів в умовно тилових регіонах країни обороти навіть більші за довоєнні — найвищий показник у Закарпатській області (143%), Волинській (138%) та Черкаській (135%).

За даними сервісу Хорошоп , українці відновили покупки в українських магазинах на 104% від довоєнного часу.

З початку війни резерви — високоліквідні активи Національного банку України в іноземній валюті та золоті — зменшились на 7 мільярдів доларів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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