Стан бізнесу: в серпні було зареєстровано понад 22 тисячі ФОПів — Finance.ua
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Стан бізнесу: в серпні було зареєстровано понад 22 тисячі ФОПів

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У серпні було зареєстровано понад 22 тисячі ФОПів та понад 3 тисячі компаній. Загалом від моменту старту повномасштабної війни було зареєстровано близько 150 тисяч нових ФОПів.
За даними української компанії з автоматизації закладів Poster станом на початок вересня в Україні працює 73% закладів громадського харчування — у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення.
Наразі найбільша кількість кафе та ресторанів працює у Волинській (88%), Тернопільській (85%) та Черкаській (83%) областях.
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Найменша кількість закладів громадського харчування відновила роботу у тимчасово окупованих та прифронтових областях — Донецькій (12% у порівнянні з показниками лютого), Харківській (27%) та Херсонській (29%).
Обороти українських кафе та ресторанів у серпні трохи впали та наприкінці місяця складали 89% від показників лютого. Цікаво, що у більшості закладів в умовно тилових регіонах країни обороти навіть більші за довоєнні — найвищий показник у Закарпатській області (143%), Волинській (138%) та Черкаській (135%).
За даними сервісу Хорошоп, українці відновили покупки в українських магазинах на 104% від довоєнного часу.
З початку війни резерви — високоліквідні активи Національного банку України в іноземній валюті та золоті — зменшились на 7 мільярдів доларів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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