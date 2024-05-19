Стало відомо, скільки коштів спрямували на соцвиплати цього року — Finance.ua

Стало відомо, скільки коштів спрямували на соцвиплати цього року
Протягом січня-квітня 2024 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 151,2 млрд грн, із них 38,5 млрд грн — у квітні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Куди спрямували кошти
- на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду — 90,4 млрд грн;
- на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини — 26,8 млрд грн;
- на підтримку малозабезпечених сімей — 5,1 млрд грн;
- надання пільг і житлових субсидій громадянам — 20,1 млрд грн;
- на соціальний захист дітей та сім'ї - 7,8 млрд грн;
- на соціальний захист осіб з інвалідністю — 1 млрд грн.
«За перші чотири місяці цього року соціальні видатки профінансовано в сумі 151,2 млрд грн, або 16% суми видатків загального фонду держбюджету. Найбільше коштів спрямовано на виплату пенсій — 90,4 млрд грн, або 9,6% загального фонду держбюджету. Всі виплати здійснено вчасно та у повному обсязі», — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.
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