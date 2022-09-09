Киевсовет ввел скидки на «коммуналку» для некоторых категорий населения — Finance.ua

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Киевсовет ввел скидки на «коммуналку» для некоторых категорий населения

Личные финансы
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Киевсовет ввел скидки на «коммуналку» для некоторых категорий населения
Киевсовет ввел скидки на «коммуналку» для некоторых категорий населения
Депутаты Киевского городского совета ввели скидки на оплату коммунальных услуг для льготных категорий населения, отдельных учреждений и организаций.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В связи с агрессивными наступательными действиями российской федерации и активизацией ракетных ударов в Украине тысячи человек пострадали от войны, их дома и имущество повреждены или разрушены. А социальнj незащищенные категории населения оказались в тяжелом материальном положении. Несмотря на это, большое количество учреждений и организаций обязались размещать на собственной территории беженцев, регулярные части Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и территориальной обороны, а также на волонтерских началах предоставлять им горячее питание. Поэтому необходимо для пострадавших жителей, а также для указанных учреждений, заведений и организаций всех форм собственности на период действия военного положения полностью или частично отменить оплату за коммунальные услуги, которые предоставляет город.
— депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

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Решение Киевсовета предусматривает полностью или частично отменить начисление коммунальных платежей за обслуживание придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, холодное водоснабжение и водоотвод на время действия военного положения:
  • в 100% объеме для лиц, пострадавших в результате российско-украинской войны;
  • ввести скидку в размере 50% для учреждений и организаций любой формы собственности, размещающих на своих жилых площадях переселенцев из временно оккупированных или разрушенных районов, личный состав территориальной обороны, Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины на период размещения таких лиц;
  • ввести скидку в размере 30% на все коммунальные платежи для социально незащищенных слоев населения Киева;
  • ввести скидку в размере 50% для учреждений и организаций любой формы собственности, которые ведут деятельность в сфере общественного питания и обеспечивают на волонтерских началах горячим питанием (готовыми блюдами) незащищенные слои населения, которые не выехали и находятся в Киеве, личный состав территориальной обороны или Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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