Киевсовет ввел скидки на «коммуналку» для некоторых категорий населения — Finance.ua

Киевсовет ввел скидки на «коммуналку» для некоторых категорий населения Сегодня 09:03 — Личные финансы

Киевсовет ввел скидки на «коммуналку» для некоторых категорий населения

Депутаты Киевского городского совета ввели скидки на оплату коммунальных услуг для льготных категорий населения, отдельных учреждений и организаций.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В связи с агрессивными наступательными действиями российской федерации и активизацией ракетных ударов в Украине тысячи человек пострадали от войны, их дома и имущество повреждены или разрушены. А социальнj незащищенные категории населения оказались в тяжелом материальном положении. Несмотря на это, большое количество учреждений и организаций обязались размещать на собственной территории беженцев, регулярные части Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и территориальной обороны, а также на волонтерских началах предоставлять им горячее питание. Поэтому необходимо для пострадавших жителей, а также для указанных учреждений, заведений и организаций всех форм собственности на период действия военного положения полностью или частично отменить оплату за коммунальные услуги, которые предоставляет город. — депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

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Решение Киевсовета предусматривает полностью или частично отменить начисление коммунальных платежей за обслуживание придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, холодное водоснабжение и водоотвод на время действия военного положения:

в 100% объеме для лиц, пострадавших в результате российско-украинской войны;

объеме для лиц, пострадавших в результате российско-украинской войны; ввести скидку в размере 50% для учреждений и организаций любой формы собственности, размещающих на своих жилых площадях переселенцев из временно оккупированных или разрушенных районов, личный состав территориальной обороны, Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины на период размещения таких лиц;

для учреждений и организаций любой формы собственности, размещающих на своих жилых площадях переселенцев из временно оккупированных или разрушенных районов, личный состав территориальной обороны, Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины на период размещения таких лиц; ввести скидку в размере 30% на все коммунальные платежи для социально незащищенных слоев населения Киева;

на все коммунальные платежи для социально незащищенных слоев населения Киева; ввести скидку в размере 50% для учреждений и организаций любой формы собственности, которые ведут деятельность в сфере общественного питания и обеспечивают на волонтерских началах горячим питанием (готовыми блюдами) незащищенные слои населения, которые не выехали и находятся в Киеве, личный состав территориальной обороны или Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины.

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