Стоимость земли сельхозназначения стремительно растет: сколько стоит гектар в 2025 году — Finance.ua

Стоимость земли сельхозназначения стремительно растет: сколько стоит гектар в 2025 году Сегодня 21:03 — Аграрный рынок

Стоимость земли сельхозназначения стремительно растет: сколько стоит гектар в 2025 году

В 2025 году рынок сельскохозяйственных земель в Украине демонстрирует стремительный и рекордный рост цен, даже несмотря на продолжающуюся войну и экономическую нестабильность. Что стоит за этим стремительным ростом и в каких регионах гектар самый дорогой, а где еще остаются сравнительно доступные участки — рассказали специалисты.

В конце апреля средняя стоимость одного гектара земли составила 86 655 гривен, что более чем на 32 тысячи больше, чем месяцем ранее. Это самый высокий показатель с начала года и весомый сигнал для рынка, находящемся в фазе трансформации.

Аналитики платформы Опендатабот зафиксировали , что самая дешевая земля продавалась в марте 2025-го — 54 632 гривны за гектар, а уже за месяц цена выросла почти на 59%. И хотя в начале мая средний ценник несколько скорректировался до 72 149 гривен, общая динамика остается положительной.

Где земля самая дорогая, а где самая дешевая

Цены на землю сельскохозяйственного назначения в 2025 году не просто выросли — они продемонстрировали поразительную региональную неравномерность, которая стала еще более ощутимой весной. Средняя стоимость гектара в разных областях страны колеблется от 34 562 до 358 305 гривен, то есть разница между самым дешевым и самым дорогим участком составляет более чем в десять раз.

Самая высокая средняя цена зафиксирована в Днепропетровской области — 358 305 грн за гектар. Этот регион уже второй год удерживает лидерство на рынке, и этому способствует несколько факторов: высокая аграрная интенсивность, плодородные земли, значительное количество покупателей из промышленных и аграрных холдингов, а также логистическая выгодность территории.

На второй позиции — Ивано-Франковская область со средней ценой 172 336 грн/га. Далее следуют Тернопольщина (162 417 грн), Львовщина (104 046 грн) и Донецкая область (101 047 грн). В западных регионах высокую цену частично объясняют меньшим размером паев и относительной безопасностью, что повышает интерес инвесторов. Донетчина же — исключение, где спрос сконцентрирован вокруг более безопасных общин и формирует среднюю высокую цену на небольшом объеме сделок.

С другой стороны, самую дешевую землю можно приобрести в Николаевской области — всего 34 562 грн за гектар. Низкая стоимость здесь обусловлена ​​военным риском, угрозами морского побережья и минимизированной активностью рынка. Также сравнительно низкие цены в Запорожской (35 440 грн), Одесской (38 672 грн) и Херсонской (39 040 грн) областях — регионах, остающихся на линии прямого влияния войны.

«Наличие спроса не означает автоматический рост цен. В условиях военного положения главную роль играет степень безопасности территории и перспективность аграрного производства», — комментирует аналитик земельного рынка Николай Голик.

Таким образом, региональная карта цен сегодня напрямую отражает уровень безопасности, инвестиционную привлекательность и локальную аграрную активность. Запад и центр — это стабильный рост, юг и восток — сдержанные цены, но потенциально выгодные инвестиции в долгосрочной перспективе.

Причины стремительного удорожания: инфляция, ограниченное предложение и война

Рост стоимости сельскохозяйственной земли в 2025 году, достигший рекордной отметки 86 655 грн за гектар в апреле, является следствием нескольких глубинных и взаимосвязанных факторов. На первый взгляд рынок демонстрирует рост спроса. Однако ключевую роль в формировании цены играет не только спрос, но и структурные ограничения предложения, макроэкономическая нестабильность и военно-политические риски.

«Владельцы, которые спешили продать землю в первые годы открытия рынка, уже сделали это. Зато оставшиеся ждут лучшей цены. Это естественный рыночный процесс, который приводит к ограничению предложения», — отмечает Игорь Лисецкий, координатор земельного комитета УКАБ.

Еще один немаловажный фактор — инфляция и девальвация гривны. Из-за обесценивания национальной валюты инвесторы рассматривают землю как один из немногих надежных активов. Однако, в отличие от золота или недвижимости, земля в Украине остается неликвидной инвестицией, требующей долгосрочного планирования и устойчивого производства.

Кроме того, свою роль играет и психологический фактор войны. Парадоксально, но несмотря на высокую неопределенность, некоторые инвесторы видят в сельхозземле безопасную «тихую гавань», поскольку рынок земель, в отличие от фондовых, не повержен быстрым колебаниям. Тем более, что в условиях снижения банковских ставок и ограничений на валюту, сохранить капитал в земле — это разумная стратегия.

В то же время рост цен не сопровождается аналогичным ростом объемов продаж. Если в феврале было продано 27 555 га, то уже в апреле — всего 12 978 га. Это свидетельствует о сдержанном спросе, который хоть и присутствует, не переходит в массовые сделки.

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«Сейчас мы видим не рыночную горячку, а так называемую рыночную паузу. Продавцы хотят больше, покупатели ждут снижения рисков», — объясняет юрист в сфере земельного права Андрей Мартынюк.

Таким образом, цена растет в условиях структурного дефицита, снижения предложения, девальвационного давления и общей неопределенности.

Какие перспективы имеет рынок земли: прогнозы до 2030 года

Открытый рынок сельскохозяйственных земель в Украине функционирует менее четырех лет, однако уже сейчас аналитики формулируют долгосрочные прогнозы его развития, учитывая динамику цен, структуру спроса и макроэкономические факторы.

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«Наши оценки свидетельствуют, что потенциал роста цены на землю в Украине — по меньшей мере 15−20% в год в ближайшие годы. Но это станет возможным только при стабилизации экономики, завершении военных действий, структурных реформ и открытии полноценного рынка», — отмечает Лисецкий.

Земля в Украине остается недооцененным активом по сравнению с европейскими странами. В Польше, например, средняя цена гектара сельскохозяйственных угодий уже превышает 10 тысяч евро, тогда как в Украине чуть более 2 тысяч евро. Однако у украинской земли есть уникальное плодородие, что делает ее чрезвычайно привлекательной в долгосрочной перспективе.

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