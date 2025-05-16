Стоимость земли сельхозназначения стремительно растет: сколько стоит гектар в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стоимость земли сельхозназначения стремительно растет: сколько стоит гектар в 2025 году

Аграрный рынок
38
Стоимость земли сельхозназначения стремительно растет: сколько стоит гектар в 2025 году
Стоимость земли сельхозназначения стремительно растет: сколько стоит гектар в 2025 году
В 2025 году рынок сельскохозяйственных земель в Украине демонстрирует стремительный и рекордный рост цен, даже несмотря на продолжающуюся войну и экономическую нестабильность. Что стоит за этим стремительным ростом и в каких регионах гектар самый дорогой, а где еще остаются сравнительно доступные участки — рассказали специалисты.
В конце апреля средняя стоимость одного гектара земли составила 86 655 гривен, что более чем на 32 тысячи больше, чем месяцем ранее. Это самый высокий показатель с начала года и весомый сигнал для рынка, находящемся в фазе трансформации.
Аналитики платформы Опендатабот зафиксировали, что самая дешевая земля продавалась в марте 2025-го — 54 632 гривны за гектар, а уже за месяц цена выросла почти на 59%. И хотя в начале мая средний ценник несколько скорректировался до 72 149 гривен, общая динамика остается положительной.

Где земля самая дорогая, а где самая дешевая

Цены на землю сельскохозяйственного назначения в 2025 году не просто выросли — они продемонстрировали поразительную региональную неравномерность, которая стала еще более ощутимой весной. Средняя стоимость гектара в разных областях страны колеблется от 34 562 до 358 305 гривен, то есть разница между самым дешевым и самым дорогим участком составляет более чем в десять раз.
Самая высокая средняя цена зафиксирована в Днепропетровской области — 358 305 грн за гектар. Этот регион уже второй год удерживает лидерство на рынке, и этому способствует несколько факторов: высокая аграрная интенсивность, плодородные земли, значительное количество покупателей из промышленных и аграрных холдингов, а также логистическая выгодность территории.
На второй позиции — Ивано-Франковская область со средней ценой 172 336 грн/га. Далее следуют Тернопольщина (162 417 грн), Львовщина (104 046 грн) и Донецкая область (101 047 грн). В западных регионах высокую цену частично объясняют меньшим размером паев и относительной безопасностью, что повышает интерес инвесторов. Донетчина же — исключение, где спрос сконцентрирован вокруг более безопасных общин и формирует среднюю высокую цену на небольшом объеме сделок.
Читайте также
С другой стороны, самую дешевую землю можно приобрести в Николаевской области — всего 34 562 грн за гектар. Низкая стоимость здесь обусловлена ​​военным риском, угрозами морского побережья и минимизированной активностью рынка. Также сравнительно низкие цены в Запорожской (35 440 грн), Одесской (38 672 грн) и Херсонской (39 040 грн) областях — регионах, остающихся на линии прямого влияния войны.
«Наличие спроса не означает автоматический рост цен. В условиях военного положения главную роль играет степень безопасности территории и перспективность аграрного производства», — комментирует аналитик земельного рынка Николай Голик.
Таким образом, региональная карта цен сегодня напрямую отражает уровень безопасности, инвестиционную привлекательность и локальную аграрную активность. Запад и центр — это стабильный рост, юг и восток — сдержанные цены, но потенциально выгодные инвестиции в долгосрочной перспективе.

Причины стремительного удорожания: инфляция, ограниченное предложение и война

Рост стоимости сельскохозяйственной земли в 2025 году, достигший рекордной отметки 86 655 грн за гектар в апреле, является следствием нескольких глубинных и взаимосвязанных факторов. На первый взгляд рынок демонстрирует рост спроса. Однако ключевую роль в формировании цены играет не только спрос, но и структурные ограничения предложения, макроэкономическая нестабильность и военно-политические риски.
«Владельцы, которые спешили продать землю в первые годы открытия рынка, уже сделали это. Зато оставшиеся ждут лучшей цены. Это естественный рыночный процесс, который приводит к ограничению предложения», — отмечает Игорь Лисецкий, координатор земельного комитета УКАБ.
Еще один немаловажный фактор — инфляция и девальвация гривны. Из-за обесценивания национальной валюты инвесторы рассматривают землю как один из немногих надежных активов. Однако, в отличие от золота или недвижимости, земля в Украине остается неликвидной инвестицией, требующей долгосрочного планирования и устойчивого производства.
Кроме того, свою роль играет и психологический фактор войны. Парадоксально, но несмотря на высокую неопределенность, некоторые инвесторы видят в сельхозземле безопасную «тихую гавань», поскольку рынок земель, в отличие от фондовых, не повержен быстрым колебаниям. Тем более, что в условиях снижения банковских ставок и ограничений на валюту, сохранить капитал в земле — это разумная стратегия.
В то же время рост цен не сопровождается аналогичным ростом объемов продаж. Если в феврале было продано 27 555 га, то уже в апреле — всего 12 978 га. Это свидетельствует о сдержанном спросе, который хоть и присутствует, не переходит в массовые сделки.
Читайте также
«Сейчас мы видим не рыночную горячку, а так называемую рыночную паузу. Продавцы хотят больше, покупатели ждут снижения рисков», — объясняет юрист в сфере земельного права Андрей Мартынюк.
Таким образом, цена растет в условиях структурного дефицита, снижения предложения, девальвационного давления и общей неопределенности.

Какие перспективы имеет рынок земли: прогнозы до 2030 года

Открытый рынок сельскохозяйственных земель в Украине функционирует менее четырех лет, однако уже сейчас аналитики формулируют долгосрочные прогнозы его развития, учитывая динамику цен, структуру спроса и макроэкономические факторы.
Читайте также
«Наши оценки свидетельствуют, что потенциал роста цены на землю в Украине — по меньшей мере 15−20% в год в ближайшие годы. Но это станет возможным только при стабилизации экономики, завершении военных действий, структурных реформ и открытии полноценного рынка», — отмечает Лисецкий.
Земля в Украине остается недооцененным активом по сравнению с европейскими странами. В Польше, например, средняя цена гектара сельскохозяйственных угодий уже превышает 10 тысяч евро, тогда как в Украине чуть более 2 тысяч евро. Однако у украинской земли есть уникальное плодородие, что делает ее чрезвычайно привлекательной в долгосрочной перспективе.
По материалам:
expert.in.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems