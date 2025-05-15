Украина в 2024 году вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС — Finance.ua

Украина в 2024 году вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС Сегодня 10:35 — Аграрный рынок

Украина в 2024 году вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС

Украина в 2024 году вошла в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз.

Об этом сообщил Eurostat.

Согласно обнародованной информации, наибольшая часть импорта в ЕС пришлась на Бразилию — 8,8% (EUR17,1 млрд), Великобританию — 8,5% (EUE16,6 млрд), Украину — 6,7% (EUR13,1 млрд), США - 6,1% (EUR12,0 млрд). Среди основных поставщиков агропродукции в ЕС также оказались Китай — 5,1%, Норвегия — 4,7%, Турция — 4%.

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Основным партнером ЕС по экспорту его сельхозпродукции в 2024 году была Великобритания с долей 23,0% (EUR54,0 млрд), за ней следовали США (12,8%; EUR30,1 млрд), Швейцария (5,4%; EUR12,6 млрд) и Китай (5,3%; EUR12,3 млрд).

Eurostat также отметил, что в 2024 году ЕС экспортировал сельхозпродукцию на сумму EUR234,1 млрд и импортировал на EUR194,9 млрд, что дало профицит в размере E39,2 млрд. По сравнению с 2023 годом как экспорт, так и импорт увеличились — на 2,8% и 6,7% соответственно.

Объем торговли сельхозпродукцией в ЕС в период с 2014 по 2024 год вырос на 59%, при этом экспорт вырос на 58%, а импорт — на 60,2%, что эквивалентно среднегодовому росту на 4,7% для экспорта и на 4,8% для импорта.

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Как сообщалось, ЕС в 2022 году отменил ограничения на украинский импорт и ввел так называемый таможенный безвиз. С 6 июня 2025 года, по информации европейских СМИ, вступают в силу новые правила — пошлины и квоты на украинский экспорт возвращаются. ЕС готовит переходный режим, который ограничит объемы беспошлинного агроэкспорта: под ограничения попадут зерно, мед, яйца, сахар и другая продукция.

Инициатором изменений стала Польша, заявившая о необходимости защиты европейских фермеров. Ряд стран ЕС поддержал усиление условий торговли с Украиной.

По оценкам правительства Украины, отказ от текущих правил приведет к потере страной около EUR3,5 млрд в год.

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