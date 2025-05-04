Сколько зерна экспортировала Украина в апреле — Finance.ua

Сколько зерна экспортировала Украина в апреле Сегодня 07:14 — Аграрный рынок

Сколько зерна экспортировала Украина в апреле

В марте этого года Украина отгрузила 1,916 млн тонн, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 5,238 млн тонн.

Об этом сообщает Министерство агрополитики со ссылкой на данные таможни.

Сколько экспортировали в апреле

Украина по состоянию на 25 апреля экспортировала 34,74 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в пределах 2024/2025 маркетингового года. Из них 1,916 млн тонн отгрузили в апреле.

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Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году экспорт составил 40,29 млн тонн.

Больше всего в этом сезоне вывезено:

кукурузы — 18,25 млн тонн (против 22,23 млн в прошлом году);

пшеницы — 13,71 млн тонн (против 15,4 млн);

ячменя — 2,26 млн тонн (против 2,18 млн);

ржи — 10,8 тыс. тонн (против 1,2 тыс.).

Экспорт муки также сократился, составив в общей сложности 58 тыс. тонн (против 85,7 тыс. тонн в прошлом году), из них пшеничной — 53,8 тыс. тонн (81 тыс.).

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