Стоимость тонны экспорта украинской агропродукции в 2025 г. выросла в 1,4 раза — Finance.ua

Стоимость тонны экспорта украинской агропродукции в 2025 г. выросла в 1,4 раза Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Стоимость тонны экспорта украинской агропродукции в 2025 г. выросла в 1,4 раза

Цена тонны экспорта украинской аграрной продукции выросла в 1,4 раза: в 2024 году она составила $315, а в апреле 2025 года увеличилась до $443, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

«Это удалось сделать за счет увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью. В частности биоэтанола», — пояснил он в Телеграм.

Коваль обратил внимание, что выросли и средние цены на топ-5 продуктов экспорта в расчете на тонну: ⁠подсолнечное масло — $1174, что на 37,8% больше чем в 2024 году ($852), кукуруза — $217, что на 27,1% больше средней цены 2024 года ($171), пшеница — $231, что на 27,4% больше средней цены 2024 года ($181), мясо птицы — $2385, что на 11,2% больше средней цены 2024 года ($2145), ⁠соевые бобы — $4 года ($392).

«В целом с начала года экспорт аграрной продукции из Украины составил $1,1 млрд, или 2,5 млн тонн», — подчеркнул министр и заверил, что Министерство аграрной политики и продовольствия продолжает работать над диверсификацией рынков сбыта и расширением экспортного потенциала перерабатывающей промышленности.

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