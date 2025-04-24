Украина увеличивает экспорт подсолнечного масла в Индию и Ирак — Finance.ua
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Украина увеличивает экспорт подсолнечного масла в Индию и Ирак

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Украина увеличивает экспорт подсолнечного масла в Индию и Ирак
Украина увеличивает экспорт подсолнечного масла в Индию и Ирак
Экспорт украинского подсолнечного масла демонстрирует устойчивость в этом сезоне, несмотря на всеобщее снижение объемов из-за меньшего урожая семян подсолнечника.
Основным драйвером стали активные закупки со стороны Индии и Ирака, сообщает CEO ASAP Agri и брокер компании Atria Brokers Кристина Серебрякова.
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С сентября по 13 апреля Украина поставила в Индию 519 тысяч. т подсолнечного масла — более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (209 тыс. т), согласно официальным данным.
«Индия остается ключевым покупателем, однако Украина сталкивается с растущей конкуренцией со стороны россии.
По данным Ассоциации SEA в Индии, в ноябре — марте 2024/25 МГ доля россии в импорте индийского подсолнечного масла составила 63% по сравнению с 36% годом ранее. Доля Украины выросла до 23%, в то время как Румыния, которая прежде была весомым поставщиком, в этом сезоне вовсе исчезла с рынка", — уточнила эксперт.
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В то же время экспорт в Ирак вырос в девять раз в годовом исчислении — до 176 тыс. т, причем только за 1−16 апреля было поставлено рекордное 58 тыс. т — наибольший месячный объем за все время.
По материалам:
AgroPortal.ua
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