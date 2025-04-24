Кукуруза достигла уровня цен продовольственной пшеницы — Finance.ua

Кукуруза достигла уровня цен продовольственной пшеницы Сегодня 06:08 — Аграрный рынок

Цены на кукурузу в Украине продолжают расти, несмотря на стабилизацию цен на пшеницу и снижение котировок на кукурузу на мировых биржах.

Об этом сообщают аналитики электронной зерновой биржи GrainTrade

За неделю экспортные цены на кукурузу в портах Черного моря выросли на 2−3 $/т до 233−236 $/т или 10900−11000 грн/т, но за большие объемы и быструю поставку трейдеры платили более высокую цену.

Фермеры активно занимаются севом яровых культур, поэтому практически не производят продажи, что приводит к дефициту кукурузы на рынке.

Экспорт кукурузы из Украины за 1−17 апреля составил лишь 741 тыс т (в 3,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 г.), а в целом в сезоне достиг 17,72 млн т (на 19,5% меньше, чем 21,167 млн ​​т на эту же дату в прошлом году) из прогнозируемых 22 млн т. Напомним, что максимальный спрос на украинскую кукурузу наблюдается в феврале-мае, а дальше на рынок выходит кукуруза из Южной Америки.

Экспорт кукурузы из США за неделю 11−17 апреля снизился на 7% до 1,7 млн ​​т, а в 2024/25 МГ составил 39,22 млн т, что на 27% опережает прошлогодние темпы.

Майские фьючерсы на кукурузу на бирже CBOT в Чикаго вчера упали на 1,3% до 187,3 $/т (-1,2% за неделю), но торгуются на высоком уровне в надежде на отмену пошлин и ускорение переговоров с Китаем.

По данным отчета USDA по посевам, на 20 апреля в США кукурузой засеяно 12% от запланированных площадей, что на 2% превышает средний 5-летний показатель (10%).

На бирже Euronext в Париже июньские фьючерсы на кукурузу за неделю снизились на 0,5% до 203,5 €/т или 232 $/т (-5,3% в месяц) на фоне высоких запасов пшеницы и кукурузы и снижения спроса со стороны переработчиков.

Импорт кукурузы в ЕС вырос по сравнению с предыдущим годом на 14% до 16,5 млн т, при этом доля поставок из Украины выросла с 57% до 67%, а из США — снизилась с 21% до 1% вследствие наращивания поставок из Бразилии с 10% до 19%.

Падение цен на кукурузу в ЕС усиливает давление на цены в Украине, поэтому падение цен спроса в Турции может в мае обвалить цены в Украине, особенно когда фермеры вернутся к продажам, а погодные условия для посева в США и ЕС будут такими же благоприятными.

Условия выращивания в Бразилии и Аргентине улучшились, так что местные аналитики повышают свои прогнозы. Доктор Майкл Кордонье увеличил прогноз урожая кукурузы в Бразилии на 3 млн т до 125 млн т (USDA 126 млн т), а в Аргентине — на 2 млн т до 48 млн т (USDA 50 млн т).

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