Минсельхоз США улучшил прогноз экспорта украинского зерна — Finance.ua

Минсельхоз США улучшил прогноз экспорта украинского зерна Сегодня 21:31 — Аграрный рынок

Минсельхоз США улучшил прогноз экспорта украинского зерна

Министерство сельского хозяйства США (USDA) ожидает роста экспорта пшеницы и кукурузы из Украины.

Об этом со ссылкой на данные американского ведомства сообщает Интерфакс-Украина.

В 2025/26 маркетинговом году (1 июля 2025 — 1 июля 2026 года) прогноз экспорта пшеницы увеличен до 16,5 млн. тонн с 16 млн. тонн. Прогноз экспорта кукурузы увеличен с 22 млн. тонн до 24 млн. тонн.

Сообщается, что USDA впервые опубликовало прогноз экспорта зерновых из Украины на 2025/26 маркетинговый год.

В этом году, согласно прогнозу на сайте американского ведомства, урожай пшеницы в Украине немного уменьшится — до 23 млн. тонн с 23,4 млн. тонн в прошлом году. А внутреннее потребление сократится в этом МР до ​​6,6 млн. тонн с 6,7 млн. тонн прошлого МР при сохранении переходных остатков 1,49 млн. тонн.

Что касается кукурузы, то USDA ожидает увеличения урожая до 30,5 млн. тонн с 26,8 млн. тонн в прошлом году, а также рост внутреннего потребления до 6,23 млн. тонн с 5,15 млн. тонн и переходных остатков с 0,31 млн. тонн до 0,6 млн. тонн.

Економічна Правда По материалам:

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