Стоимость украинских евробондов растет — Finance.ua

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Стоимость украинских евробондов растет

Фондовый рынок
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Стоимость украинских евробондов растет
Стоимость украинских евробондов растет
Украинские суверенные облигации, не предполагающие выплат до 2027 года, становятся все более популярны среди инвесторов на фоне ожиданий переговоров о прекращении боевых действий после начала президентского срока Дональда Трампа.
Среди украинских евробондов выделяется один выпуск со сроком погашения в 2035 году — сейчас эти облигации торгуются примерно по 59 центов за доллар, что на 10 центов выше, чем до победы Трампа, пишет Bloomberg.
Другие облигации Украины, срок погашения которых наступает в том же году, но выплата процентов начинается раньше, стоят меньше — 54 цента.
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Эти облигации так называемой «серии В» имеют дополнительное условие, которое предусматривает более высокие выплаты в случае, если экономика Украины будет восстанавливаться быстрее, чем прогнозирует Международный валютный фонд. Те инвесторы, которые ожидают окончательного прекращения боевых действий, считают, что приведет к подъему экономики Украины.
Bank of America рекомендовал покупать эти облигации с 7 ноября, рассказал кредитный стратег Мервейл Пая, поскольку они предлагают «лучшее вознаграждение за риск по всей кривой».
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В свою очередь Morgan Stanley оставил нейтральными оценки по Украине в целом, хотя этот банк также видит «больший потенциал» в «облигациях B», срок погашения которых приходится на 2035 и 2036 годы.
«Ключевой движущей силой сейчас являются любые возможности для прекращения огня, которые положили бы конец конфликту», — отмечается в отчете Morgan Stanley от 9 декабря.
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Одни из крупнейших обладателей облигаций Украины этого выпуска — инвестфонды Blackrock Inc, Royal Bank of Canada и Allianz SE, свидетельствуют данные Bloomberg.
По данным агентства, рост цен на облигации типа B со сроком погашения в 2035 и 2036 годах уже принес более 40% прибыли с момента начала торгов облигациями в начале сентября после реструктуризации долга Украины на 20 миллиардов долларов.
По материалам:
Фінансовий клуб
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