Правительство наложило мораторий на выплаты по евробондам Украины — Finance.ua

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Правительство наложило мораторий на выплаты по евробондам Украины

Казна и Политика
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Правительство наложило мораторий на выплаты по евробондам Украины
Правительство наложило мораторий на выплаты по евробондам Украины
Кабмин воспользовался предоставленным Верховной Радой правом и ввел временный мораторий на выплаты по еврооблигациям Украины.
Об этом свидетельствует соответствующее постановление № 865 от 31 июля Об осуществлении в 2024 году сделок с государственным долгом и гарантированным государством долгом обнародовано на официальном правительственном портале.
Правительство своим решением в исполнение указанного закона перевело гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в периметр государственного долга и поручило осуществить его реструктуризацию (речь о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму 700 млн долларов + проценты).
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Минфину поручено провести размещение (эмиссию) облигаций внешних государственных займов Украины в 2024 году в соответствии с согласованными условиями, предусматривающими выплаты кредиторам за согласие на сумму до 246 млн долларов.
Кабмин также уполномочил министра финансов Сергея Марченко заключить договоры и подписать другие документы, связанные с проведением сделок с государственным долгом и сделку по переводу.
Напомним, Украина достигла принципиальных договоренностей с кредиторами о реструктуризации 23,4 млрд долларов внешнего долга, по истечении которой срок погашения еврооблигаций будет продлен.
По материалам:
Корреспондент.net
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