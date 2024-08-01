Правительство наложило мораторий на выплаты по евробондам Украины — Finance.ua

Правительство наложило мораторий на выплаты по евробондам Украины Сегодня 16:40 — Казна и Политика

Правительство наложило мораторий на выплаты по евробондам Украины

Кабмин воспользовался предоставленным Верховной Радой правом и ввел временный мораторий на выплаты по еврооблигациям Украины.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление № 865 от 31 июля Об осуществлении в 2024 году сделок с государственным долгом и гарантированным государством долгом обнародовано на официальном правительственном портале.

Правительство своим решением в исполнение указанного закона перевело гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в периметр государственного долга и поручило осуществить его реструктуризацию (речь о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму 700 млн долларов + проценты).

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Минфину поручено провести размещение (эмиссию) облигаций внешних государственных займов Украины в 2024 году в соответствии с согласованными условиями, предусматривающими выплаты кредиторам за согласие на сумму до 246 млн долларов.

Кабмин также уполномочил министра финансов Сергея Марченко заключить договоры и подписать другие документы, связанные с проведением сделок с государственным долгом и сделку по переводу.

Напомним, Украина достигла принципиальных договоренностей с кредиторами о реструктуризации 23,4 млрд долларов внешнего долга, по истечении которой срок погашения еврооблигаций будет продлен.

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