Зеленский подписал закон, разрешающий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября — Finance.ua
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Зеленский подписал закон, разрешающий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон, разрешающий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября
Зеленский подписал закон, разрешающий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11 396, разрешающий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября.
Об этом свидетельствуют данные из карточки документа на сайте парламента.
Верховная Рада 18 июля сразу в двух чтениях приняла законопроект № 11 396, позволяющий правительству в будущем приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу во время реструктуризации долга до 1 октября 2024 года.
Документ имеет две нормы:
  1. Предоставляет право правительству временно приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. Фактически — если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.
  2. Позволяет правительству взять гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в периметр государственного долга и осуществить его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму 700 млн долларов и процентах).
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По словам главы комитета Совета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, подобное техническое решение было уже использовано в 2015 году, когда Украина приняла Закон «Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом» в мае, достигла принципиальных договоренностей с инвесторами в конце августа и объявила о завершении операции в ноябре.
Она добавила, что МВФ в рабочем порядке выразил поддержку этому законопроекту.
Напомним, 1 июля издание The Economist опубликовало статью, в которой говорилось, что иностранные владельцы облигаций пока не согласовали для Украины приостановку выплат по государственному долгу. Речь шла о том, что, «если этого не произойдет, до 1 августа Киев может объявить дефолт».
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17 июня Министерство финансов объявляло, что Украина не смогла достичь согласия с группой держателей облигаций по реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов США в ходе официальных переговоров.
22 июля премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина достигла принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций по комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга. По его словам, это позволит сэкономить 11,4 млрд долларов США на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд — до 2033 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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