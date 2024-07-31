Зеленский подписал закон, разрешающий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября — Finance.ua

Зеленский подписал закон, разрешающий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон, разрешающий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11 396 , разрешающий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября.

Об этом свидетельствуют данные из карточки документа на сайте парламента.

Верховная Рада 18 июля сразу в двух чтениях приняла законопроект № 11 396, позволяющий правительству в будущем приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу во время реструктуризации долга до 1 октября 2024 года.

Документ имеет две нормы:

Предоставляет право правительству временно приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. Фактически — если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году. Позволяет правительству взять гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в периметр государственного долга и осуществить его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму 700 млн долларов и процентах).

По словам главы комитета Совета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, подобное техническое решение было уже использовано в 2015 году, когда Украина приняла Закон «Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом» в мае, достигла принципиальных договоренностей с инвесторами в конце августа и объявила о завершении операции в ноябре.

Она добавила, что МВФ в рабочем порядке выразил поддержку этому законопроекту.

Напомним, 1 июля издание The Economist опубликовало статью, в которой говорилось, что иностранные владельцы облигаций пока не согласовали для Украины приостановку выплат по государственному долгу. Речь шла о том, что, «если этого не произойдет, до 1 августа Киев может объявить дефолт».

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17 июня Министерство финансов объявляло, что Украина не смогла достичь согласия с группой держателей облигаций по реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов США в ходе официальных переговоров.

22 июля премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина достигла принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций по комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга. По его словам, это позволит сэкономить 11,4 млрд долларов США на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд — до 2033 года.

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