Украине удалось избежать дефолта и сохранить возможность привлекать инвестиции — министр финансов Сегодня 09:43

Украине удалось избежать дефолта и сохранить возможность привлекать инвестиции — министр финансов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украине удалось избежать дефолта, который бы привел к утрате возможности привлекать любые инвестиции государству и частному бизнесу.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«Мы сформировали доброжелательные отношения с кредиторами и не пошли в дефолт. Дефолт привел бы к тому, что мы бы упустили возможность привлекать любые инвестиции, и не только государство, но и частный бизнес. Это была бы для нас очень большая проблема, которой мы смогли избежать», — объяснил Марченко.

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Он добавил, что сейчас Украина испытывает сложности с выходом на рынок капиталов, но после этой операции такая возможность появится в случае благоприятных условий.

Напомним, около месяца назад издание The Economist сообщило , что у Украины есть месяц, чтобы договориться с международными кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.

Однако 18 июля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, которым предусмотрено предоставление права Правительству принимать решение о моратории на выплаты по внешнему коммерческому государственному и гарантированному государством долгу.

Так, с Комитетом собственников еврооблигаций Украины были достигнуты принципиальные договоренности о реструктуризации суверенных долговых ценных бумаг, выпущенных на международных рынках капитала, на сумму 23,4 млрд долларов США.

УНН По материалам:

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