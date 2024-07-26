Минфин ухудшил прогноз роста экономики Украины — Finance.ua

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Минфин ухудшил прогноз роста экономики Украины

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Минфин ухудшил прогноз роста экономики Украины
Минфин ухудшил прогноз роста экономики Украины
Из-за постоянных атак россиян на энергетику Украины прогноз роста ВВП уменьшился с 4,6% до 3,5% до конца года.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.
«У нас был прогноз до конца роста ВВП в размере 4,6%, но в связи с атаками врага на инфраструктуру Минэкономики и правительство уменьшило прогноз роста экономики до 3,5%. На сегодняшний день мы не видим это критическим. Мы можем аккумулировать достаточный ресурс, чтобы обеспечить все собственные обязательства», — сказал Марченко.
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«Надеюсь, что последние принятые решения, в частности, по стимулированию создания диверсифицированной энергосети, а также ремонт и восстановление инфраструктуры позволят нам решить этот вопрос», — отметил Сергей Марченко.
При этом 25 июля Национальный банк улучшил свой экономический прогноз по росту экономики Украины до 3,7%.
Там говорят, что постепенная нормализация условий функционирования экономики, сохранение мягкой фискальной политики вместе с развитием экспортных путей и оживлением внешнего спроса будут способствовать ускорению темпов роста реального ВВП до 4−5% в 2025—2026 годах.

Справка Finance.ua:

  • По предварительным оперативным оценкам, реальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году вырос на 5% после падения на 28,8% в 2022 году.
  • По данным Госстата, реальный ВВП в первом квартале 2024 г. по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился на 6,5%.
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По материалам:
Finance.ua
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