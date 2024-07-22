Украинские евробонды выросли после новостей о реструктуризации долга — Finance.ua
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Украинские евробонды выросли после новостей о реструктуризации долга

Фондовый рынок
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Украинские евробонды выросли после новостей о реструктуризации долга
Украинские евробонды выросли после новостей о реструктуризации долга
Стоимость украинских еврооблигаций, торгующихся на западных биржах, выросла на 13−20% после новостей о том, что правительство достигло соглашения с кредиторами о реструктуризации.
Об этом свидетельствуют данные платформы Bloomberg, которые ЭП предоставил аналитик группы ICU Михаил Демкив.
Так, к 12:00 по киевскому времени облигации в евро с погашением в 2028 году выросли на 17.55%, до 32,60% от номинальной стоимости, в 2032 году — на 20,45%, до 30,71%.
Облигации в долларах с погашением в 2024 году подорожали на 14,49% до 36,18%. С погашением в 2025 году — на 16,96%, до 36,67%.
Больше всего прибавили к номинальной стоимости «долгие» бумаги с погашением в 2031 и 2035 году — плюс 18,88% и 19,77% соответственно.
В противовес евробондам, варранты отреагировали незначительным ростом на 5,8% - эти бумаги не включены в соглашение о реструктуризации. В августе Украина должна заплатить $210 миллионов владельцам ВВП-варрантов.
Справка. Варрант — это производная ценная бумага (дериватив), то есть биржевой контракт.
Стандартные варранты широко используются на фондовом рынке. Эти инструменты дают право их владельцу купить акции компании по заранее оговоренной цене в будущем.
В сфере государственного долга в варранты вкладывают несколько иное содержание. Это гарантии правительства страны, предусматривающие выплаты держателю этих инструментов в зависимости от определенных показателей национальной экономики.
Варранты в Украине были выпущены в 2015 году, они привязаны к росту валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
По материалам:
Економічна Правда
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