В Минфине прокомментировали ситуацию относительно реструктуризации евробондов — Finance.ua

В Минфине прокомментировали ситуацию относительно реструктуризации евробондов Сегодня 16:14 — Казна и Политика

В Минфине прокомментировали ситуацию относительно реструктуризации евробондов

Кабинет Министров предложил инвесторам условия реструктуризации тринадцати серий еврооблигаций Украины, которая должна состояться до 1 августа 2024 года. В Министерстве финансов Украины ожидают достижения соглашения о реструктуризации в ближайшие недели.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«17 июня Правительство Украины публично сообщило , что с 3 по 14 июня Украина проводила закрытые встречи с представителями Комитета держателей еврооблигаций, в состав которого входят крупные институциональные и другие долгосрочные инвесторы, владеющие около 20% еврооблигаций Украины. Целью встреч было обсуждение условий реструктуризации тринадцати серий еврооблигаций Украины, которая должна состояться до 1 августа 2024 года, сбор отзывов от рынка и согласование структуры, которая была бы удовлетворительной для всех сторон и позволила Украине достичь долговой устойчивости в соответствии с требованиями Программы МВФ», — сказано в сообщении.

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Предложение Украины заключается в обмене всех 13 серий еврооблигаций:

или на серию инструментов с фиксированным доходом (простые облигации) и государственные деривативные инструменты (вариант 1),

или на серию простых облигаций (вариант 2).

Деривативные инструменты из варианта 1 будут конвертированы в простые облигации с фиксированной доходностью в 2027 году, номинальная стоимость которых будет зависеть от показателей налоговых поступлений Украины и достижения показателей роста ВВП согласно базовому прогнозу МВФ.

«Оба варианта в предложении реструктуризации долга Украины предусматривают номинальное снижение долга от 25 до 60% в зависимости от темпов восстановления страны в течение периода действия Программы МВФ», — пояснили в Минфине.

В течение следующих недель правительство Украины проведет консультации с держателями еврооблигаций за пределами Комитета собственников еврооблигаций и соберет отзывы от более широкого сообщества инвесторов относительно структуры соглашения и инструментов.

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Достижение договоренности с инвесторами относительно условий реструктуризации ожидается до 1 августа этого года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал обнародованное сегодня на Лондонской фондовой бирже заявление правительства Украины.

«Мы уверены, что соглашение о реструктуризации может быть достигнуто в ближайшие недели до окончания действующей отсрочки платежей. Я знаю, что мы просим частных кредиторов приложить значительные усилия с их стороны, но без реструктуризации Украина не сможет достаточно профинансировать нашу оборону и начать программу восстановления и реконструкции, которая является общей целью для всех наших партнеров как из государственного, так и частного секторов», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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