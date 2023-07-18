Евробонды Украины существенно подорожали — Finance.ua

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Евробонды Украины существенно подорожали

Фондовый рынок
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Евробонды Украины существенно подорожали
Евробонды Украины существенно подорожали
Стоимость еврооблигаций Украины за прошлую неделю подскочила в среднем сразу на 13% и достигла максимальных значений за период с начала полномасштабной российской агрессии.
По данным Bloomberg, прошлую неделю котировки долларовых еврооблигаций Украины завершили в диапазоне от 28,1% номинала по «коротким» бумагам с погашением в сентябре 2025 года до 25% от номинала по «самым длинным» бумагам с погашением в марте 2035 года.
В среднем котировки украинских ценных бумаг на прошлой неделе выросли на 3,1 процентного пункта.
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Кроме того, до нового максимума с начала полномасштабной войны подорожали и ВВП-варранты Украины — 42,6% от номинальной стоимости, тогда как неделю назад за них давали 39,3% от номинала, и несколько попыток пробить отметку 40% завершились без результата.
По мнению участников рынка, рост прошлой недели мог быть обусловлен положительной реакцией финансовых рынков на итоги саммита НАТО, как несколько недель назад — итогами Конференции по восстановлению Украины в Лондоне и мятежом Пригожина.
Напомним, за почти 10 месяцев украинцы приобрели через приложение «Дія» военных облигаций более чем на 1,5 млрд грн.
Стабильная работа финансовой системы — важная составляющая экономики любой страны. В нелегкое время правительства стран используют евробонды для привлечения иностранного капитала. Если же дополнительные средства нужны гражданам, то они обращаются за кредитами. Так, например, и сейчас Украина нуждается в восстановлении, а экономика и бизнес не могут полноценно функционировать без качественного кредитного топлива. Что же происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там царят и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом вы узнаете на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особое событие, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.

Зарегистрироваться на Ukrainian Credit Conference🎙

По материалам:
Фінансовий клуб
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