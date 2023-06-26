Депозиты, золото, недвижимость: во что вложить деньги в 2023 году — Finance.ua

Депозиты, золото, недвижимость: во что вложить деньги в 2023 году Сегодня 08:09 — Личные финансы

Депозиты, золото, недвижимость: во что вложить деньги в 2023 году

Куда лучше вкладывать средства, когда положение в стране нестабильное, а свои сбережения хочется не только сохранить, но и со временем приумножить? Об актуальных возможностях для капитала и возможных рисках рассказал украинский экономист Андрей Новак.

Решив вложить куда-либо деньги, следует учесть, какими суммами вы распоряжаетесь, и уже от этого отталкиваться.

По словам эксперта, если это какие-то небольшие деньги, то лучше положить их в банк под депозит, где за счет процентов средства будут частично или полностью защищены от инфляции. При этом сбережения лучше разделить на 3 уровня корзины: в гривнах, долларах и евро или другой твердой валюте. Проценты по депозитам в гривне значительно больше, чем в долларах или евро, а вот иностранная валюта только защищает от девальвации гривны.

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Единственный риск, с которым можно столкнуться — надежность банка, куда вы несете средства. Учитывая массовые «банкопады» несколько лет назад, Новак советует выбирать надежное учреждение из первой десятки крупнейших банков, работающих в Украине. Список можно найти в открытых источниках, к примеру, на официальном сайте Нацбанка.

Другая форма сбережения денег — в драгоценных металлах, прежде всего в золоте. Единственный нюанс — покупая банковское золото, вы можете только сберечь деньги, но не заработать.

Вложить сбережения можно в недвижимость или землю. По словам Андрея Новака, из-за военных действий на территории нашего государства цены на дома, квартиры, землю сейчас минимальны, ниже они уже никогда не будут. Выгодно приобрести 5−6 соток земли, если оперируете большими сбережениями — можно приобрести недвижимость. После окончания войны на все это начнут быстро расти цены, поэтому так вы не только ничего не потеряете, но сможете продать и со временем заработать.

Покупать недвижимое имущество лучше через брокерскую фирму или агентство недвижимости с многолетним стажем, чтобы все сделки были юридически правильно оформлены, советует Новак. Так вы будете уверены, что все происходит законно.

И самой высокой формой заработка на своих капиталах экономист называет предпринимательскую деятельность. Сейчас самое время, говорит Андрей Новак, несмотря на военные действия. После окончания войны Украину ждет масштабное восстановление, большие вливания средств.

Рисков в предпринимательской деятельности больше: это и риск успеха, удачности места, времени, риски отношений с наемными работниками и бизнес-партнерами и т. д.

«К предпринимательской деятельности имеют талант небольшой процент людей, как правило 10% населения любой страны. Поэтому, чем заниматься — выбирает каждый сам, все зависит от того, в чем вы лучше разбираетесь», — говорит Новак.

Вкладывать свои сбережения лучше, основываясь на том, какие цели вы преследуете, говорит экономист. Ведь, несмотря на военное положение, страна продолжает развиваться.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

УНІАН По материалам:

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