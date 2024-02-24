Стоимость компании Sony упала из-за нового прогноза продаж PlayStation 5 — Finance.ua

Стоимость компании Sony упала из-за нового прогноза продаж PlayStation 5 24.02.2024, 00:12 — Фондовый рынок

Стоимость компании Sony упала из-за нового прогноза продаж PlayStation 5

Компания Sony сообщала об ожидании продажи в финансовом году, который закончится в марте, около 21 млн консолей PlayStation 5. Эта цифра меньше предыдущего прогноза, когда речь шла о 25 млн. Это привело к падению стоимости компании примерно на 10 млрд долларов.

Об этом пишет CNBC.

Ранее аналитиками было отмечено, что ожидания о продаже 25 млн игровых консолей нереально оптимистичны, ведь такая цифра — слишком высокая цель. Кроме того, они сказали, что продажи консолей не являются главной проблемой компании в отличие от снижения прибыли в ее ключевом игровом бизнесе.

В квартале, завершившемся в декабре, лишь 6% прибыли компании было от игрового бизнеса. Годом ранее этот показатель составлял 9%. В квартале с января по март 2022 года доходы от игрового бизнеса Sony были на уровне 12−13%.

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«Их доход от цифровых продаж, дополнений, цифровых загрузок и прочего сейчас самый высокий… И все же их прибыль самая низкая за десятилетия. Это просто неприемлемо», — прокомментировал аналитик по капиталу Jefferies Атул Гоял.

Напомним, компания представила новую Sony PlayStation 5 в октябре прошлого года. Консоль имеет две матовые панели снизу и две глянцевые сверху. Новые консоли оснащены накопителями на 1 ТВ и двумя портами USB Type-C спереди. В комплекте с новой моделью PS5 будет горизонтальная подставка.

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