Первый автомобиль Sony официально представлен (фото, видео) — Finance.ua

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Первый автомобиль Sony официально представлен (фото, видео)

Технологии&Авто
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Первый автомобиль Sony официально представлен (фото, видео)
Первый автомобиль Sony официально представлен (фото, видео), Фото: carscoops.com
В Лас-Вегасе на шоу CES-2024 представлен новый электрокар Afeela. Первый автомобиль от Sony поступит в производство с 2025 года.
Об этом сообщается на сайте Carscoops.
Это финальный прототип Afeela, и ожидается, что именно так будет смотреться серийный автомобиль Sony. Напомним, что разрабатывают его совместно с Honda — для этого создали совместное предприятие Sony Honda Mobility.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Sony Afeela — обтекаемый седан Е-класса, который бросит вызов Tesla Model S. У него наклонная крыша и высокая оконная линия, а между фарами установлен дисплей, на который могут проектироваться изображения. Концепт-кар 2024 года отличается дизайном переднего бампера и наличием зеркал (у предыдущих прототипов были камеры).
Размеры Sony Afeela:
  • длина — 4915 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • высота — 1460 мм;
  • колесная база — 3000 мм.
В салоне руль выполнен в виде штурвала, а во всю ширину передней панели растянут дисплей. Отдельные мониторы есть и у задних пассажиров. Afeela 2024 получил новую центральную консоль и две беспроводные зарядки для смартфонов. В Sony разрабатывают для электрокара автопилот.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Кроме того, впервые раскрыты характеристики Sony Afeela. В Honda разрабатывают двухмоторную полноприводную силовую установку мощностью 489 л.с. Литий-ионная батарея на 91 кВт∙ч поддерживает быструю зарядку мощностью до 150 кВт.
По материалам:
Фокус
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