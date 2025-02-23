Стоимость газа для промышленности может вырасти из-за рекордно низких запасов — GMK Center — Finance.ua
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Стоимость газа для промышленности может вырасти из-за рекордно низких запасов — GMK Center

Энергетика
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Стоимость газа для промышленности может вырасти из-за рекордно низких запасов — GMK Center
Стоимость газа для промышленности может вырасти из-за рекордно низких запасов — GMK Center
Стоимость газа для украинской промышленности может вырасти из-за рекордно низких запасов в хранилищах (ПХГ).
Об этом говорится в аналитике GMK Center.
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«В феврале рынок газа лихорадит снова — теперь уже из-за рекордно низких запасов в ПХГ. Сейчас украинские подземные хранилища газа заполнены менее чем на 9%. Таких низких запасов не было никогда за всю историю. Эксперты предупреждают: в условиях военных рисков, дефицита газа и роста цен на европейских хабах ситуация может привести к новому витку кризиса и резкому увеличению стоимости газа для промышленности», — говорится в ней.

Причины дефицита газа

Причинами дефицита газа могли стать недостатки торговой стратегии «Нафтогаза», рост цены на газ в Европе и последствия ударов по газовой инфраструктуре.
В результате вырастут цены на газ в Украине, что приведет к дополнительным затратам промышленности.
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«Любой рост составляющих себестоимости выплавки стали негативно повлияет на работу метпредприятий. Особенно сильное влияние роста цен на газ ожидается на работу „Запорожстали“, где из-за специфики производства расход газа значительно выше, чем на других предприятиях», — цитирует издание президента «Укрметаллургпрома» Александра Каленкова.
Ранее Временная следственная комиссия Верховной Рады по энергетике инициировала аудит «Нафтогаза» из-за дефицита газа.
Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики, Украине во время подготовки к следующему отопительному сезону нужно закупить минимум три миллиарда кубометров газа, а не один.
По материалам:
РБК-Україна
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