Стоимость газа для промышленности может вырасти из-за рекордно низких запасов — GMK Center Сегодня 13:19 — Энергетика

Стоимость газа для промышленности может вырасти из-за рекордно низких запасов — GMK Center

Стоимость газа для украинской промышленности может вырасти из-за рекордно низких запасов в хранилищах (ПХГ).

Об этом говорится в аналитике GMK Center.

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«В феврале рынок газа лихорадит снова — теперь уже из-за рекордно низких запасов в ПХГ. Сейчас украинские подземные хранилища газа заполнены менее чем на 9%. Таких низких запасов не было никогда за всю историю. Эксперты предупреждают: в условиях военных рисков, дефицита газа и роста цен на европейских хабах ситуация может привести к новому витку кризиса и резкому увеличению стоимости газа для промышленности», — говорится в ней.

Причины дефицита газа

Причинами дефицита газа могли стать недостатки торговой стратегии «Нафтогаза», рост цены на газ в Европе и последствия ударов по газовой инфраструктуре.

В результате вырастут цены на газ в Украине, что приведет к дополнительным затратам промышленности.

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«Любой рост составляющих себестоимости выплавки стали негативно повлияет на работу метпредприятий. Особенно сильное влияние роста цен на газ ожидается на работу „Запорожстали“, где из-за специфики производства расход газа значительно выше, чем на других предприятиях», — цитирует издание президента «Укрметаллургпрома» Александра Каленкова.

Ранее Временная следственная комиссия Верховной Рады по энергетике инициировала аудит «Нафтогаза» из-за дефицита газа.

Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики, Украине во время подготовки к следующему отопительному сезону нужно закупить минимум три миллиарда кубометров газа, а не один.

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