Новая платежка на газ: что означает третья квитанция — Finance.ua
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Новая платежка на газ: что означает третья квитанция

Личные финансы
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Новая платежка на газ: что означает третья квитанция
Новая платежка на газ: что означает третья квитанция
Уже с февраля 2025 года часть украинцев столкнется с повышением расходов на природный газ.
Кроме привычных двух квитанций, некоторые жители многоквартирных домов получат еще одну — так называемую третью платежку. Она будет содержать сумму за техническое обслуживание домовых газовых сетей, пишет «Нафтогаз».
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Причиной введения дополнительной оплаты стал приказ Министерства энергетики № 292, изданный 29 сентября 2023 года. Документ предусматривает оплату услуг операторов, отвечающих за обследование газопроводов в многоквартирных домах. В частности, они будут проверять сети на плотность и герметичность, чтобы предотвратить утечки.
На сегодняшний день уже проинспектированы десятки тысяч домов и выявлено немало утечек газа, которые были оперативно устранены. Жители домов, где проверку уже провели, получат дополнительные счета. Однако такие квитанции будут отправляться не каждый месяц — частота будет зависеть от состояния газовых сетей и их возраста.
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Как часто будет поступать третья платежка
  • Если газовым сетям более 25 лет, проверка будет проходить раз в три года.
  • Если возраст сетей не превышает 25 лет — раз в пять лет.
Сумма к оплате будет зависеть от нескольких факторов — протяженности газовых сетей в доме, количества муфтовых соединений и кранов. Стоимость будет распределяться между всеми жителями.
Обновленные тарифы и графики проверок филиала компании Газораспределительные сети Украины будут обнародовать на своих официальных сайтах.
Кстати, если денег, то получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
expert.in.ua
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