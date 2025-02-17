Новая платежка на газ: что означает третья квитанция — Finance.ua

Новая платежка на газ: что означает третья квитанция
Уже с февраля 2025 года часть украинцев столкнется с повышением расходов на природный газ.
Кроме привычных двух квитанций, некоторые жители многоквартирных домов получат еще одну — так называемую третью платежку. Она будет содержать сумму за техническое обслуживание домовых газовых сетей, пишет «Нафтогаз».
Причиной введения дополнительной оплаты стал приказ Министерства энергетики № 292, изданный 29 сентября 2023 года. Документ предусматривает оплату услуг операторов, отвечающих за обследование газопроводов в многоквартирных домах. В частности, они будут проверять сети на плотность и герметичность, чтобы предотвратить утечки.
На сегодняшний день уже проинспектированы десятки тысяч домов и выявлено немало утечек газа, которые были оперативно устранены. Жители домов, где проверку уже провели, получат дополнительные счета. Однако такие квитанции будут отправляться не каждый месяц — частота будет зависеть от состояния газовых сетей и их возраста.
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Как часто будет поступать третья платежка
- Если газовым сетям более 25 лет, проверка будет проходить раз в три года.
- Если возраст сетей не превышает 25 лет — раз в пять лет.
Сумма к оплате будет зависеть от нескольких факторов — протяженности газовых сетей в доме, количества муфтовых соединений и кранов. Стоимость будет распределяться между всеми жителями.
Обновленные тарифы и графики проверок филиала компании Газораспределительные сети Украины будут обнародовать на своих официальных сайтах.
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