Газовые хранилища стран ЕС заполнены в среднем на 46,6%: как было в предыдущие годы — Finance.ua

Газовые хранилища стран ЕС заполнены в среднем на 46,6%: как было в предыдущие годы Сегодня 11:37 — Энергетика

Газовые хранилища стран ЕС заполнены в среднем на 46,6%: как было в предыдущие годы

Газовые хранилища Европейского Союза после двух теплых зим опорожняются в текущем году рекордными темпами: по состоянию на середину февраля они заполнены на 46,6%. При текущей тенденции прогнозируется, что к концу отопительного сезона они будут заполнены на 30−35% по сравнению с 55−60% в предыдущие два года. В таком случае, европейским странам придется искать дополнительные кубометры газа на мировом рынке, чтобы до 1 ноября восстановить свои запасы до 90%, как того требуют правила ЕС.

На данный момент ПХГ Европейского Союза заполнены на 46,6%. Худшая ситуация была лишь в середине февраля 2022 года — тогда было 32,7%. В этот же период в 2021 году хранилища были заполнены на 41,8%.

В середине февраля 2020 года, а также 2023−2024 годов европейские хранилища были заполнены более чем на 65%.

На сегодняшний день меньше всего газа осталось в хранилищах Хорватии (27,8%), Франции (28%), Нидерландов (31,9%), Бельгии (33,7%), Румынии (38,4%), Дании (39,9%), Германии (46%), Чехии (36,4%).

Для сравнения: в этот же период прошлого года хранилища Хорватии были заполнены на 46,6%, Франции — на 51%, Нидерландов — на 59,7%, Бельгии — на 57,5%, Румынии — на 95,5%, Дании — на 70,1%, Германии — на 71,4%, на 71,4%

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В южных странах ситуация с запасами газа лучше. К примеру, хранилища Португалии до сих пор заполнены на 100%, как и в предыдущие два года. В середине февраля 2020 года уровень заполнения португальских хранилищ составил 72,7%, в 2021 году — 59,9%, в 2022 году — 79,3%.

В Испании ПХГ заполнены на 68,3%, в Италии — 57,3%.

Комфортно чувствует себя также Швеция: уровень заполнения ее хранилищ сегодня составляет 88,1% - это лучший показатель после Португалии. При этом в прошлом году в этот же период ПХГ Швеции были заполнены на 76,7%, а в 2022 году — всего на 6,7%.

Слово і Діло По материалам:

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