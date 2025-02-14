российский газ и удобрения: как Европа и Франция все еще финансируют войну путина — Finance.ua

российский газ и удобрения: как Европа и Франция все еще финансируют войну путина Сегодня 10:44 — Энергетика

российский газ и удобрения: как Европа и Франция все еще финансируют войну путина

Франция остается стратегическим звеном в экспорте российского газа по всему миру, от которого россия зависит в финансировании своей войны.

Об этом свидетельствует аналитическая записка организации «Друзья Земли» (FoE France), которая раскрывает масштабы импорта российского сжиженного природного газа и азотных удобрений в Европу и Францию.

записке показано, что с 2021 г. общий импорт российского газа в ЕС в целом сократился, но этот средний показатель скрывает некоторые тревожные реалии.

Несмотря на падение трубопроводного импорта, импорт сжиженного природного газа (СПГ) растет, равно как и импорт азотных удобрений (производимых из аммиака, который в основном получают из ископаемого газа).

В период между 2021 и 2022 годами импорт российского СПГ вырос на 11% для Европы — и на 44% для Франции. Французский импорт российских удобрений вырос на 86%, с 402 000 тонн в 2021 году до 750 000 т в 2023 году.

Таким образом, Франция стала ведущим европейским импортером российского СПГ в ЕС: в первой половине 2024 г. на нее приходилось 37% импорта российского СПГ в Европу через терминалы в Дюнкерке и Монтуар-де-Бретань.

Как крупнейший в Европе потребитель химических удобрений Франция также является одним из ведущих импортеров российских удобрений наряду с Польшей и Германией.

«Почти половина российского экспорта СПГ идет в Европу. Европа меньше зависит от россии в удовлетворении своих энергетических потребностей, чем россия от Европы в финансировании своей войны. Мы можем быстро положить конец этому убийственному соучастию, приняв правильную политику по сокращению потребления», — говорит Анна-Лена Ребо, активистка кампании против ископаемого газа во французской организации «Друзья Земли».

Как этот импорт помогает финансировать войну путина

С момента вторжения 24 февраля 2022 года Европейский Союз заплатил россии более 210 миллиардов евро за импорт нефти (110), газа (97) и угля (3,6). Этот импорт поддерживает войну из-за налогов, наложенных российским правительством на российские компании по добыче и экспорту газа. Так же, как Европейский Союз освободил от санкций импорт удобрений, путин воспользовался возможностью ввести новые налоги на эту продукцию.

По оценкам, путинский режим заработал 110 миллионов евро в прошлом году на таможенном налоге на удобрения и 600 миллионов евро на налог на прибыль; эти суммы будут уплачены европейскими фермерами и гражданами через субсидии.

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«ЕС должен срочно принять недавнее предложение Еврокомиссии по налогу на российские удобрения и соединить его с мерами по защите европейских фермеров от чрезмерного роста цен», — говорит Манон Кастанье, эксперт по агрополитике французской организации «Друзья Земли».

Только в июне 2024 г. были приняты первые санкции, направленные на российский ископаемый газ.

На самом деле, эти санкции касаются только реэкспорта газа, а не его импорта: запрет реэкспорта может привести к увеличению импорта, не изменяя при этом сути проблемы.

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Светлана Романко, основательница и исполнительная директор Razom We Stand, добавляет: «Приближается третий год ужасной войны россии против Украины, и шокирует тот факт, что импорт российского СПГ в ЕС фактически увеличился. ЕС имеет историческую возможность нанести россии стратегический удар, избавившись от российского ископаемого топлива. Французское правительство, в частности, должно взять на себя ответственность, прекратив импорт российского сжиженного газа и закрепив это в законодательстве на уровне ЕС».

Чтобы положить конец этим миллиардам, уплаченным россии, Друзья Земли Франции рекомендуют:

сократить потребление ископаемого топлива, начиная с увеличения бюджета, выделяемого на энергетическую реконструкцию зданий;

снизить потребление химических удобрений, развивая агроэкологические практики и значительно сильнее поддерживая органическое сельское хозяйство;

не поддерживать так называемые «зеленые» удобрения, истощающие водные ресурсы и очень дорогие;

поддержать введение полного запрета на импорт российского сжиженного газа в рамках следующего пакета европейских санкций против россии.

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