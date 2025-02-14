Сколько украинских компаний с «российским следом» победили в публичных закупках за последние 10 лет — Finance.ua

Сколько украинских компаний с «российским следом» победили в публичных закупках за последние 10 лет Сегодня 08:30 — Фондовый рынок

Сколько украинских компаний с «российским следом» победили в публичных закупках за последние 10 лет

Более 300 украинских компаний с «российским следом» победили в 22,5 тыс. процедур публичных закупок за последние десять лет Общая сумма победных тендеров — 16,2 млрд грн.

Об этом говорится в исследовании R&D-центра YouControl.

В выборку из 40 094 проанализированных компаний вошли 344 частных юридических лица, у которых были обнаружены связи с рф. Эти предприятия стали победителями публичных закупок за период 2014—2024 гг..

Более 20% проанализированных компаний зарегистрированы в Киеве (77), еще 22 — в Киевской области. Местом регистрации значительного количества юридических лиц из выборки являются Донецкая (37), Запорожская (36), Днепропетровская (34) и Харьковская (32) области.

Основным направлением деятельности для 95 компаний, которые имели прямую или опосредованную связь с россией и побеждали в публичных закупках за последние 10 лет, является торговля. 94 компании работают в перерабатывающей промышленности, 35 — в сфере АПК, еще 28 — в строительстве.

72 компании-победители публичных закупок со связями в россии связаны с 53 финансово-промышленными группами. Некоторые из них относятся одновременно к нескольким ФПГ.

Финансово-промышленная группа — в общем смысле это совокупность компаний из финансовой и/или промышленной сфер, которые относятся к одному или группе конечных бенефициарных владельцев и осуществляют взаимодействие между собой для достижения общих целей, таких как получение финансовой выгоды или оптимизация производственных процессов (в дальнейшем будем использовать «ФПГ» или «группа»).

Близкие родственники и экс-нардепы

Больше всего средств, а именно 8,14 млрд грн, на выполнение государственных заказов получило ООО «Эко-Буд-Трейд», находящееся сейчас в стадии банкротства. Участниками компании являются Владимир Яцун и Валерий Мищенко. Последний — ключевая фигура ФПГ «Группа семьи Валерия Мищенко», компании которой работают в разных сферах: недвижимость, строительство, право, издательская и ресторанная деятельность.

Валерий Мищенко — участник ООО «Осокорки-7» вместе с Александром Константиновским, который, по данным LB.ua, является братом экс-нардепа Украины Вячеслава Константиновского.

Согласно данным российского Единого государственного реестра юридических лиц рф (ЭГРЮЛ), человек с ФИО Мищенко Валерий Михайлович с украинским гражданством является участником ООО «Лазурная бухта» и ООО «Изумрудный город».

Инфографика: YouControl

Победителем более 800 процедур публичных закупок на 1,9 млрд грн стало ЧП «ПКП «Альфатекс». Компания принадлежит Николаю Корецкому — депутату Полтавского облсовета. Николай Корецкий также является участником ООО «ТД «Альфатекс», победившего в 227 тендерах на сумму более 520 млн грн.

Еще одна компания из проанализированного перечня принадлежит Николаю Корецкому — ЧП «Сула-2009». За последние 10 лет эта фирма победила в 39 тендерах на сумму более 165 млн грн. Согласно данным декларации Николая Корецкого, он является участником нескольких российских компаний, в частности, ООО «Актив Плюс».

Победителем почти 7800 процедур публичных закупок на 1 млрд грн стало ООО Фирма «Криогенсервис». Владелец более 80% уставного капитала компании — Анна Защенкова. А подписантом выступает Сергей Защенков. Человек с идентичным ФИО является участником ООО «Криоген-юг», зарегистрированного согласно российскому законодательству на территории временно оккупированного Крыма. В данном случае компания имеет доказанную и установленную в судебном порядке связь со страной-агрессором.

В исследуемый перечень также попала еще одна связанная со страной-агрессором компания, участником которой является Сергей Защенков — это ООО «Крио-Мед-Сервис», победившее более чем в 400 закупках на почти 218 млн грн и занимающее 7 место в десятке крупнейших.

ФЛПы в закупках и их связи с рф

За 2014 — 2024 гг. победителями 642 процедур публичных закупок стали 42 физических лица-предпринимателя, имеющие вероятные связи с россией на общую сумму более 40 млн грн. Из них 8 физлиц-предпринимателей уже прекратили свою деятельность. Наибольшее количество предпринимателей зарегистрировано в Харьковской области (10), Киеве (7) и Донбассе (6). Более половины из проанализированных ФЛП (23) работают в торговой сфере.

Наибольшее количество тендеров (158) на сумму 7,5 млн грн за последние 10 лет выиграл ФЛП Дебда Андрей Иванович. Его полный тезка является участником российской компании ООО «Кливен Плюс». Человек с ФИО Андрей Иванович Дебда в 2010 году был избран депутатом Шосткинского районного совета Сумской области от Партии регионов.

Победители публичных закупок с историческими связями с россией

Более 150 частных компаний с историческими связями с рф победили в тендерах за последние 10 лет. При этом более 100 компаний из них лишились связей с российскими предприятиями лишь после начала полномасштабного вторжения.

Прекращение связи с российскими юрлицами преимущественно произошло вследствие смены совладельцев и должностных лиц как украинских, так и российских компаний или после процедуры ликвидации связанного российского предприятия.

Десятилетняя динамика процедур публичных закупок среди компаний-победителей с российскими связями

В течение 2014−2024 годов количество компаний-победителей с российскими связями, участвовавших в публичных закупках, выросло с 36 в 2014 году до 94 в 2024-м. Наибольший прирост наблюдался в 2020 и 2021 году, когда количество таких предприятий составляло 172 и 178 соответственно. А вот наибольшее количество публичных закупок было в 2021 году — 5 093.

Инфографика: YouControl

В то же время, наибольшая сумма публичных закупок среди компаний-победителей с российскими связями была в 2017 году — более 7,9 млрд грн. Тогда ООО «Эко-Буд-Трейд» стало победителем закупки на сумму 7,3 млрд грн. В целом эта фирма оказалась на первой строчке среди топ 10 компаний-победителей публичных закупок по совокупной сумме, имеющих связь с рф, за период 2014—2024 гг..

Общая сумма закупок в 2014 году составила 168,5 млн грн, в 2022 — 583,1 млн грн и в 2023 значительно выросла, достигнув 1,4 млрд грн. Однако в 2024 году общая сумма публичных закупок компаний-победителей с российскими связями уменьшилась и составила 784,7 млн. грн.

Кроме того, 9 компаний из исследуемого перечня ежегодно побеждали в процедурах публичных закупок за период 2014—2024 гг. Две из них — частное предприятие «ПКП «Альфатекс» и ООО Фирма «Криогенсервис» — среди десятки крупнейших компаний-победителей закупок по совокупной сумме, имеющих связь с россией.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.