«Нафтогаз» покупает импортный газ после атаки рф — Finance.ua
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«Нафтогаз» покупает импортный газ после атаки рф

Энергетика
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«Нафтогаз» покупает импортный газ после атаки рф
«Нафтогаз» покупает импортный газ после атаки рф
Оператор украинских газохранилищ АО «Укртрансгаз», входящий в группу «Нафтогаз», планирует приобрести еще 100 млн кубометров импортированного природного газа на общую сумму до 4 миллиардов гривен (с НДС).
Об этом сообщает ExPro.
Отмечается, что торги прошли на Украинской энергетической бирже 11 февраля.
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Природный газ должен быть ввезен на таможенную территорию Украины в течение 12 — 28 февраля 2025 года. Стартовая цена — 29 103 грн/тыс. куб м (без НДС).
Сообщается, что общая стоимость всех закупок не должна превышать 4 млрд грн (с НДС).
Компания планирует покупать природный газ с поставкой в феврале-марте 2025 г. с целью увеличения объема собственного буферного газа в подземных хранилищах
Кроме того, «Укртрансгаз» в декабре-январе приобрел на «Украинской энергетической бирже» 96,52 млн. куб. м импортированного природного газа с поставками в январе-марте 2025 г. на общую сумму 2,4 млрд грн (без НДС).
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Компания покупала газ на средства дополнительной тарифной выручки, полученной в 2023 году. Среди продавцов природного газа для «Укртрансгаза» были «ЭРУ Трейдинг», «Д.Трейдинг», «ДЕГС Холдинг», «Ю.Комодитиз», «Акспо Украина» и другие.
Напомним, 11 февраля россия запустила по территории Украины ударные беспилотники и крылатые ракеты. В результате атаки повреждения получили объекты «Нафтогаза» в Полтавской области.
Также 11 февраля утром во время ракетного удара было попадание по объекту газодобычи ДТЭК в Полтавской области.
По материалам:
ExPro
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