Україні потрібно мінімум 3 млрд кубометрів газу для наступного опалювального сезону — Finance.ua

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Україні потрібно мінімум 3 млрд кубометрів газу для наступного опалювального сезону

Енергетика
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Україні потрібно мінімум 3 млрд кубометрів газу для наступного опалювального сезону
Україні потрібно мінімум 3 млрд кубометрів газу для наступного опалювального сезону
Україні під час підготовки до наступного опалювального сезону потрібно закупити щонайменше три мільярди кубометрів газу, а не один.
Таку думку висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
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«Проблема в тому, що ми традиційно накопичуємо газ для проходження опалювального сезону влітку, здебільшого з власного видобутку. І зараз складається ситуація, коли частково потужності будуть відновлені, частково — ні, і ми точно не зможемо за рахунок газу власного видобутку готуватися до наступного сезону», — сказав Харченко.
За його словами, дефіцит зараз оцінюється по-різному. Міністерство енергетики офіційно оголосило про необхідність закупити один мільярд кубометрів. Я вважаю, що це абсолютно нереальна цифра. Мінімум три, а можливо, й більше.
Він зазначив, що ситуація з фінансуванням Нафтогазу викликає занепокоєння, оскільки, на його думку, компанія не має достатньо коштів для закупівлі необхідного газу.
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Він припустив, що саме нестача фінансів може пояснити, чому нинішні закупівлі здійснюються, наприклад, через Укртрансгаз, а не безпосередньо через Нафтогаз.
Харченко наголосив, що для проходження наступного опалювального сезону закачування газу слід розпочати вже в травні, адже без цього фізично не вдасться вчасно імпортувати необхідні обсяги.
Водночас він висловив стурбованість відсутністю чітких сигналів від уряду щодо вирішення цієї проблеми.
За матеріалами:
УНН
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