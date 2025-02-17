Нова платіжка на газ: що означає третя квитанція — Finance.ua

Нова платіжка на газ: що означає третя квитанція Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Нова платіжка на газ: що означає третя квитанція

Вже з лютого 2025 року частина українців зіткнеться з підвищенням витрат на природний газ.

Окрім звичних двох квитанцій, деякі мешканці багатоквартирних будинків отримають іще одну — так звану «третю платіжку». Вона міститиме суму за технічне обслуговування будинкових газових мереж, пише Нафтогаз.

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Причиною впровадження додаткової оплати став наказ Міністерки енергетики № 292, виданий 29 вересня 2023 року. Документ передбачає оплату послуг операторів, які відповідають за обстеження газопроводів у багатоквартирних будинках. Зокрема, вони перевірятимуть мережі на щільність і герметичність, щоб запобігти витокам.

На сьогодні вже проінспектовано десятки тисяч будинків і виявлено чимало витоків газу, які були оперативно усунені. Мешканці будинків, де перевірку вже провели, отримають додаткові рахунки. Проте такі квитанції надсилатимуться не щомісяця — частота залежатиме від стану газових мереж і їхнього віку.

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Як часто надходитиме «третя платіжка»

Якщо газовим мережам понад 25 років, перевірка відбуватиметься раз на три роки.

Якщо вік мереж не перевищує 25 років — раз на п’ять років.

Сума до сплати залежатиме від кількох чинників — довжини газових мереж у будинку, кількості муфтових з’єднань і кранів. Вартість розподілятиметься між усіма мешканцями.

Оновлені тарифи та графіки перевірок філії компанії «Газорозподільні мережі України» оприлюднюватимуть на своїх офіційних сайтах.

До речі, якщо грошей, то отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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