«Нафтогаз» купує імпортний газ після атаки рф — Finance.ua
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«Нафтогаз» купує імпортний газ після атаки рф

Енергетика
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«Нафтогаз» купує імпортний газ після атаки рф
«Нафтогаз» купує імпортний газ після атаки рф
Оператор українських газосховищ АТ «Укртрансгаз», що входить до групи «Нафтогаз», планує придбати ще 100 млн кубометрів імпортованого природного газу на загальну суму до 4 мільярдів гривень (з ПДВ).
Про це повідомляє ExPro.
Зазначається, що торги пройшли на «Українській енергетичній біржі» 11 лютого.
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Природний газ має бути ввезений на митну територію України протягом 12 — 28 лютого 2025 р. Стартова ціна — 29 103 грн/тис. куб м (без ПДВ).
Повідомляється, що загальна вартість усіх закупівель не повинна перевищувати 4 млрд грн (з ПДВ).
Компанія планує купувати природний газ з постачанням у лютому-березні 2025 р. з метою збільшення обсягу власного буферного газу в підземних сховищах.
Крім того, «Укртрансгаз» у грудні-січні придбав на «Українській енергетичній біржі» 96,52 млн куб м імпортованого природного газу з постачанням у січні-березні 2025 р. на загальну суму 2,4 млрд грн (без ПДВ).
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Компанія купувала газ на кошти додаткової тарифної виручки, отриманої у 2023 р. Серед продавців природного газу для «Укртрансгазу» були «ЕРУ Трейдінг», «Д.Трейдінг», «ДЕГС Холдинг», «Ю.Комодітіз», «Акспо Україна» та інші.
Нагадаємо, 11 лютого росія запустила по території України ударні безпілотники та крилаті ракети. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали обʼєкти «Нафтогазу» у Полтавській області.
Також 11 лютого вранці під час ракетного удару було влучання по об’єкту газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.
За матеріалами:
ExPro
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