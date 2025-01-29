Нафтогаз запевняє, що в Україні достатньо запасів газу для проходження зими — Finance.ua

Нафтогаз запевняє, що в Україні достатньо запасів газу для проходження зими Сьогодні 16:17 — Енергетика

Нафтогаз запевняє, що в Україні достатньо запасів газу для проходження зими

Підприємства Групи Нафтогаз забезпечують видобуток, зберігання та постачання газу споживачам під час опалювального сезону. Група також імпортує паливо.

Про це повідомляє Нафтогаз

«Група Нафтогаз має достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону. Усі підприємства Групи працюють у робочому режимі, забезпечуючи видобуток, зберігання та постачання природного газу всім категоріям споживачів», — йдеться у повідомленні.

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В.о. голови правління Нафтогазу Роман Чумак наголосив, що Група контролює ситуацію із запасами газу. «Група Нафтогаз також імпортує паливо — маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни», — додав він.

Крім того, Чумак зазначив, що спільно з міжнародними партнерами опрацьовуються різні сценарії для посилення енергетичної стійкості країни під час війни.

Нагадаємо, Укргазвидобування збільшило видобуток газу на 5,3% у 2024 році порівняно з попереднім роком. Компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини та досягла рекордного показника буріння у 370 тисяч метрів.

Укрінформ За матеріалами:

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