Газові сховища країн ЄС заповнені в середньому на 46,6%: як було в попередні роки — Finance.ua

Газові сховища країн ЄС заповнені в середньому на 46,6%: як було в попередні роки Сьогодні 11:37 — Енергетика

Газові сховища країн ЄС заповнені в середньому на 46,6%: як було в попередні роки

Газові сховища Європейського Союзу після двох теплих зим спорожнюються цього року рекордними темпами: станом на середину лютого вони заповнені на 46,6%. За поточної тенденції прогнозується, що до кінця опалювального сезону вони будуть заповнені на 30−35% порівняно з 55−60% у попередні два роки. У такому разі європейським країнам доведеться шукати додаткові кубометри газу на світовому ринку, щоб до 1 листопада відновити свої запаси до 90%, як того вимагають правила ЄС.

На даний момент ПСГ Європейського Союзу заповнені на 46,6%. Гірша ситуація була лише в середині лютого 2022 року — тоді було 32,7%. У цей же період у 2021 році сховища були заповнені на 41,8%.

У середині лютого 2020 року, а також 2023−2024 років європейські сховища були заповнені більш ніж на 65%.

Станом на сьогодні найменше газу залишилося в сховищах Хорватії (27,8%), Франції (28%), Нідерландів (31,9%), Бельгії (33,7%), Румунії (38,4%), Данії (39,9%), Німеччини (46%), Чехії (46,8%), Болгарії (47,3%).

Для порівняння: у цей же період минулого року сховища Хорватії були заповнені на 46,6%, Франції — на 51%, Нідерландів — на 59,7%, Бельгії — на 57,5%, Румунії — на 95,5%, Данії — на 70,1%, Німеччини — на 71,4%, Чехії — на 73,6%, Болгарії — 61,3%.

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У південних країнах ситуація із запасами газу краща. Наприклад, сховища Португалії досі заповнені на 100%, як і в попередні два роки. У середині лютого 2020-го рівень заповнення португальських сховищ становив 72,7%, у 2021 році — 59,9%, у 2022 році — 79,3%.

В Іспанії ПСГ заповнені на 68,3%, в Італії — 57,3%.

Комфортно почувається також Швеція: рівень заповнення її сховищ на сьогодні становить 88,1% - це найкращий показник після Португалії. При цьому минулого року в цей же період ПСГ Швеції були заповнені на 76,7%, а у 2022 році — всього на 6,7%.

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