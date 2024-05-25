Стимулирование развития ИИ в Европе: Google инвестирует средства в расширение дата-центра в Финляндии — Finance.ua
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Стимулирование развития ИИ в Европе: Google инвестирует средства в расширение дата-центра в Финляндии

Фондовый рынок
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Стимулирование развития ИИ в Европе: Google инвестирует средства в расширение дата-центра в Финляндии
Стимулирование развития ИИ в Европе: Google инвестирует средства в расширение дата-центра в Финляндии
Google, принадлежащий Alphabet, инвестирует еще 1 млрд евро в расширение своего центра обработки данных в Финляндии, чтобы стимулировать рост бизнеса в области искусственного интеллекта в Европе.
Об этом пишет Reuters.
В последние годы многие центры обработки данных были расположены в странах Северной Европы из-за налоговых льгот и разнообразия возобновляемых источников энергии.
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Расширение дата-центра увеличит штат сотрудников на четверть до 500 человек, сообщил представитель компании.
Дата-центр находится в Хамине, на южном побережье страны. Этот регион предлагает хорошие запасы возобновляемой энергии, что жизненно важно для достижения цели компании по переводу всех офисов и центров обработки данных на экологически чистую энергию до конца этого десятилетия.
Аналитики считают, что энергопотребление центров обработки данных значительно увеличится из-за быстрого роста использования искусственного интеллекта, который Google также назвал одной из причин своего инвестиционного решения.
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Помимо финских инвестиций, поисковый и облачный гигант объявил в прошлом месяце, что построит новые центры обработки данных в Нидерландах и Бельгии.
Напомним, компания Amazon Web Services (AWS) заявила, что планирует инвестировать 7,8 млрд евро ($8,44 млрд) в Германию до 2040 года, поскольку она строит инфраструктуру облачных вычислений специально для Европы.
По материалам:
Forbes
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