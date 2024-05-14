Кошелек Google перестанет работать на смартфонах — Finance.ua

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Кошелек Google перестанет работать на смартфонах

Фондовый рынок
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Кошелек Google перестанет работать на смартфонах
Кошелек Google перестанет работать на смартфонах
Ранее Google Wallet (Кошелек) можно было пользоваться на смартфонах, планшетах и ​​других гаджетах с версиями ОС Android 7.0 или более поздними. Это устройства, вышедшие ориентировочно в 2014 году. Теперь же программа «Кошелек» на них будет заблокирована.
Google Wallet теперь может работать только на устройствах с Android 9.0 или более поздними версиями ОС. Это делается якобы для безопасности функций, поэтому программа должна получать обновление безопасности. Поскольку Android 9.0 и более низкие версии не получают обновлений, такие устройства не будут иметь приложения «Кошелек».
Несмотря на то, что это довольно неприятная новость, очень мало людей пользуются такими устройствами. Мероприятие также повлияет на небольшое количество пользователей. Также не будут поддерживаться часы с версиями Wear OS ниже 2.x.
По материалам:
ITsider.
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