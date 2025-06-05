Стажировка для молодежи: подборка интересных предложений на лето — Finance.ua

Стажировка для молодежи: подборка интересных предложений на лето Сегодня 13:05 — Личные финансы

Стажировка для молодежи: подборка интересных предложений на лето

Стажировка — это не просто временная работа, а реальный шанс начинать карьеру с правильной позиции. Она позволяет понять, как все устроено в той или иной должности в компании: от коммуникации с коллегами до решения ежедневных задач.

Специалисты robota.ua собрали актуальные стажировки для тех, кто хочет сделать первый шаг в своей карьере.

Джуниор специалист по работе с бизнес-клиентами в ProCredit Bank

Шанс получить работу есть у студентов, которые заканчивают 4 курс, или выпускников, которые хотят получить международный опыт.

Банк предлагает: оплачиваемую медицинскую страховку с первого рабочего дня; wellbeing программа и поддержка work-life balance; стабильный доход, фиксированную заработную плату и прозрачные условия роста, которые предполагают пересмотры заработной платы каждые полгода; гибридный формат работы; индивидуальный план адаптации и менторство от опытных коллег; локальные и зарубежные тренинги, курсы английского языка и обучение в ProCredit Academy в Германии.

Младший специалист/младший специалист банка в ProCredit Bank

📍 Киев

Банк приглашает пройти ProCredit Onboarding Programme — оплачиваемую программу адаптации, во время которой участники узнают о влиянии банковской сферы на общество, философию и этику, экономическое направление в работе и финансовую математику.

Отправляйте резюме, если у вас есть: высшее образование (или заканчиваете обучение); хотите развивать свои soft и hard skills; готовы изучать банковский сектор. Преимуществом будет владение английским на среднем уровне.

Годовая стажировка по ветеринарному направлению / Nestle Purina Graduate Program от Nestle Ukraine

📍 Львов

Приглашаются студенты 4−6 курсов и выпускники по направлению обучения ветеринарной медицины для участия в годичной программе стажировки от Nestle Purina.

Стажеры будут выполнять следующие обязанности: сопровождение активностей ветеринарного канала, семинаров, конференций; организация и планирование специализированных событий или активностей ветеринарного направления; создание профессиональных презентаций и выступлений перед аудиторией ветврачей и студентов соответствующих специальностей; анализ продаж, создание макетов и создание материалов для сопровождения активностей канала (промоматериалы).

Retail Marketing Intern в Colgate-Palmolive

📍 Киев

и т. п. ; можете работать не менее 2,5 дней в неделю во время учебного периода и 5 дней летом; есть опыт работы в сфере FMCG (желательно). У стажеров есть шанс присоединиться к Colgate Trainee Program — 12-месячной программе ускоренного обучения для дальнейшей карьеры в розничном маркетинге в Украине или за ее пределами. Ищут людей, желающих построить карьеру в маркетинге; говорят на английском языке на среднем уровне; имеют степень магистра/бакалавра или студентом 3-го/4-го курса университета по специальности «Инженерия», «Экономика», «Управление бизнесом», «Маркетинг»; можете работать не менее 2,5 дней в неделю во время учебного периода и 5 дней летом; есть опыт работы в сфере FMCG (желательно).

Стажировка в школе аудита The Big Audit Theory в Deloitte

📍 Киев

The Big Audit Theory 2025 — это 6-дневный курс , который превратит амбициозного студента в job-ready специалиста. По окончании обучения у участников есть шанс получить job offer от Deloitte Ukraine.

Дата: 7−14 июля. Формат: online+live в Киеве. Участие бесплатное.

Вы можете попробовать свои силы, если вы: студент 3+ курса или выпускник экономических специальностей; владеете английским на уровне Intermediate+; хотите построить карьеру в сфере финансов и аудита.

Анкету следует заполнить до 20 июня.

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Стажер/-ка (телекоммуникации, транспортная сеть) в «Vodafone Украина»

📍 Львов

К участию в 6-месячной оплачиваемой программе развития талантов Vodafone Career Way приглашаются студенты 4−6 курсов или выпускники 2023−2025 годов.

Предусматривается: официальное оформление; гибридный формат работы; возможности для профессионального развития и личного роста; профессиональные кураторы и опытные выпускники программы прошлых лет; программы Mental Health & Wellbeing; активное волонтерство, благотворительные и социальные проекты; спорт, экоактивность, интеллектуальные игры; корпоративная мобильная связь.

Консультант финансовый (стажер) в Ukrsibbank BNP Paribas Group

📍 Киев

и т. п. ); заниматься активным поиском, привлечением и сопровождать клиентов во всех видах банковских услуг; консультировать клиентов в отделении; формировать и подавать отчетность. На должности нужно продавать банковские продукты (депозиты, пластиковые карты, пакеты, счета); заниматься активным поиском, привлечением и сопровождать клиентов во всех видах банковских услуг; консультировать клиентов в отделении; формировать и подавать отчетность.

Работа для тех, у кого есть высшее экономическое образование и опыт работы в аналогичной сфере — от 1 года.

Специалист (стажер) в отдел контроля промышленного управления и международных и корпоративных проектов в «АрселорМиттал Кривой Рог»

📍 Кривой Рог

Стажировка предусматривает выполнение следующих обязанностей: сбор и анализ информации об оперативной деятельности закрепленных подразделений, контроле достоверности и своевременности предоставления данных для генерального отчета; поддержка внедрения новых форм отчетности, систем автоматизации и управления, содействие разработке стандартов и повышению эффективности; коммуникация с ответственными лицами по плановым задачам и срокам выполнения.

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Интерн отдела торгового маркетинга (направление систем и баз данных) в «BAT Украина»

📍 Киев

Компания приглашает присоединиться к BeTalent Program — оплачиваемой 6−9-месячной программе стажировки для студентов 4−6 курсов и недавних выпускников, которая предоставляет возможность получить первый практический опыт работы в профессиональной сфере международной компании.

Анонсируется: официальное трудоустройство; компенсация питания; гибридный график работы; возможность получить постоянную должность при успешном окончании программы; обучение и развитие; программы благосостояния для физического и ментального здоровья; скидки от партнеров.

Sales Traineeship Program/стажер в отдел продаж в Procter&Gamble

📍 Киев

Приглашают присоединиться к программе стажировки в сфере продаж. Шанс попасть в команду есть у студентов 3−6 курсов или выпускников университетов, знающих английский язык на уровне Upper-intermediate, а также водительское удостоверение.

Стажеры могут рассчитывать на медицинское, туристическое и страхование жизни, компенсацию обедов; индивидуальный план развития (коучинг, наставничество, обучение на рабочем месте); гибридный формат работы.

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