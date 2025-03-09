Ставка по ипотечным кредитам в Украине выросла до 8,8% в декабре — Finance.ua

Ставка по ипотечным кредитам в Украине выросла до 8,8% в декабре Сегодня 16:03 — Кредит&Депозит

Ставка по ипотечным кредитам в Украине выросла до 8,8% в декабре, Фото: freepik

Банки Украины в декабре выдали 379 ипотечных кредитов на общую сумму 672 млн грн. Большинство кредитов по объему и по количеству выдано на вторичном рынке недвижимости.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

В пресс-службе НБУ отметили, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в декабре выросла до 8,8% годовых по сравнению с 8,4% в ноябре.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в декабре выдано:

в г. Киев и Киевской области (202 договора на общую сумму 384,1 млн грн, что составляет 57,2% от общего объема);

во Львовской области (23 договора на 45,6 млн грн);

в Ивано-Франковской области (17 договоров на 28,1 млн грн).

В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей 98,9% общего валового ипотечного портфеля по состоянию на конец 2021 года, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 12 банков.

Что повлияло на замедление кредитования

По данным декабрьского Отчета о финансовой стабильности, двигателем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя».

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Во втором полугодии кредитование по этой программе замедлилось после рекордных объемов из-за смены оператором (Укрфинжилье) условий предоставления кредитов и нехватки средств.

Существенным фактором замедления ипотечного кредитования в декабре стала приостановка работы ряда государственных реестров в результате кибератаки и связанная с этим временная невозможность заключать сделки по купле-продаже недвижимости.

Доля ипотеки в портфеле кредитов населения по итогам года повысилась до 13,5%, однако остается достаточно малой, поэтому замедление ипотечного кредитования не отразилось на динамике розничного портфеля. Чистые гривневые кредиты населения за 2024 год выросли почти на 40%.

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Отмечается, что НБУ считает развитие ипотеки одним из приоритетов на 2025 год и будет работать над соответствующей стратегией.

Позитивное влияние на этот сегмент ожидается от внедрения в Украине системы страхования военных рисков. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в парламенте.

Напомним, глава Нацбанка Пышный заявил , что Совет финансовой стабильности, куда входят НБУ, Минфин, Минэкономики и Нацкомиссия по ценным бумагам, должен создать отдельную стратегию для развития ипотеки в Украине, ведь только за счет субсидированного кредитования эта отрасль развиваться не может.

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