Ставка по ипотечным кредитам в Украине выросла до 8,8% в декабре — Finance.ua
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Ставка по ипотечным кредитам в Украине выросла до 8,8% в декабре

Кредит&Депозит
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Ставка по ипотечным кредитам в Украине выросла до 8,8% в декабре
Ставка по ипотечным кредитам в Украине выросла до 8,8% в декабре, Фото: freepik
Банки Украины в декабре выдали 379 ипотечных кредитов на общую сумму 672 млн грн. Большинство кредитов по объему и по количеству выдано на вторичном рынке недвижимости.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.
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В пресс-службе НБУ отметили, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в декабре выросла до 8,8% годовых по сравнению с 8,4% в ноябре.
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в декабре выдано:
  • в г. Киев и Киевской области (202 договора на общую сумму 384,1 млн грн, что составляет 57,2% от общего объема);
  • во Львовской области (23 договора на 45,6 млн грн);
  • в Ивано-Франковской области (17 договоров на 28,1 млн грн).
В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей 98,9% общего валового ипотечного портфеля по состоянию на конец 2021 года, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 12 банков.

Что повлияло на замедление кредитования

По данным декабрьского Отчета о финансовой стабильности, двигателем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя».
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Во втором полугодии кредитование по этой программе замедлилось после рекордных объемов из-за смены оператором (Укрфинжилье) условий предоставления кредитов и нехватки средств.
Существенным фактором замедления ипотечного кредитования в декабре стала приостановка работы ряда государственных реестров в результате кибератаки и связанная с этим временная невозможность заключать сделки по купле-продаже недвижимости.
Доля ипотеки в портфеле кредитов населения по итогам года повысилась до 13,5%, однако остается достаточно малой, поэтому замедление ипотечного кредитования не отразилось на динамике розничного портфеля. Чистые гривневые кредиты населения за 2024 год выросли почти на 40%.
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Отмечается, что НБУ считает развитие ипотеки одним из приоритетов на 2025 год и будет работать над соответствующей стратегией.
Позитивное влияние на этот сегмент ожидается от внедрения в Украине системы страхования военных рисков. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в парламенте.
Напомним, глава Нацбанка Пышный заявил, что Совет финансовой стабильности, куда входят НБУ, Минфин, Минэкономики и Нацкомиссия по ценным бумагам, должен создать отдельную стратегию для развития ипотеки в Украине, ведь только за счет субсидированного кредитования эта отрасль развиваться не может.

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По материалам:
Finance.ua
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