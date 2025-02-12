Задолженность по кредиту: заберут ли жилье, взятое в ипотеку — Finance.ua

Задолженность по кредиту: заберут ли жилье, взятое в ипотеку Сегодня 20:01 — Кредит&Депозит

Задолженность по кредиту: заберут ли жилье, взятое в ипотеку

Долги могут вызвать разные проблемы, от невозможности получить субсидию до более серьезных. В силу разных обстоятельств после начала вторжения часть украинцев не может выплачивать средства по ипотеке. Долги только растут.

Возможно ли изъятие квартиры за невыплаченные кредитные обязательства во время военного положения, разъяснил юрист Горячей линии АПУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев. Заметим, что речь идет именно об ипотечном кредитовании.

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Мораторий на изъятие недвижимости

Согласно действующему законодательству, на период военного положения и в течение 30 дней после его завершения в Украине действует мораторий на принудительное взыскание недвижимого имущества физических лиц, находящегося в ипотеке по потребительским кредитам. Это означает, что кредиторы не могут:

Приобрести право собственности на недвижимое имущество должника.

Продавать залоговое жилье.

Выселять жильцов из ипотечных квартир и домов даже при наличии судебного решения.

Реализовывать жилье на электронных торгах.

Такие ограничения предусмотрены пунктом 5−2 Заключительных положений Закона «Об ипотеке». Изменения к нему были утверждены в 2022 году.

Кому грозит изъятие жилья

Мораторий не распространяется на недвижимость, переданную в ипотеку по кредитным договорам, заключенным после 17 марта 2022 года. Это означает, что если человек оформил ипотеку после этой даты, кредиторы вправе инициировать принудительное изъятие недвижимости в случае неуплаты долга.

Также следует отметить, что ограничения касаются только потребительских кредитов. Если средства взяты на другие цели, механизм взыскания может отличаться.

Справка Finance.ua:

Потенциальные покупатели не спешат инвестировать средства в «голые» квадратные метры, ссуды под которые предоставляет государство в рамках программы ипотечного кредитования «єОселя». В целом сделки сократились в 10 раз.

452 тыс. договоров купли-продажи недвижимости провели нотариусы в прошлом году. Это на 12% больше, чем в 2023 году, однако все еще на 28% меньше, чем до полномасштабного. Однако украинцы в 1,5 раза чаще покупают землю, чем жилье, говорится в статистике Опендатабота.

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