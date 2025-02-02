Ипотека в Украине: банки выдали кредитов на 1 млрд грн — Finance.ua

Ипотека в Украине: банки выдали кредитов на 1 млрд грн Сегодня 08:16 — Кредит&Депозит

Ипотека в Украине: банки выдали кредитов на 1 млрд грн, www.freepik.com

Банки Украины в ноябре выдали 597 ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, ссылаясь на данные ежемесячного опроса банков.

Отмечается, что большинство кредитов по объему и по количеству выдано на вторичном рынке недвижимости.

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Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в ноябре сохранялась на уровне 8,4% годовых, как и в октябре.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в ноябре выдано:

в г. Киев и Киевской области (303 договора на общую сумму 553,1 млн грн, что составляет 55% от общего объема);

во Львовской области (36 договоров на 71,3 млн грн);

в Ивано-Франковской области (40 договоров на 56,7 млн грн).

«В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей 98,9% от общего валового ипотечного портфеля по состоянию на конец 2021 года, из которых о выдаче новой ипотеки проинформировали 12 банков», — говорится в сообщении.

Программа «єОселя» и влияние на ипотечный рынок

В НБУ напомнили, что, по данным декабрьского Отчета о финансовой стабильности, двигателем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя».

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Во втором полугодии кредитование по программе замедлилось после рекордных объемов из-за изменения оператором (Укрфинжилье) условий предоставления кредитов и нехватки средств.

Согласно сообщению, доля ипотечных кредитов в портфеле кредитов населения повысилась до 13,5%, однако остается незначительной, поэтому замедление ипотечного кредитования в ноябре не отразилось на динамике розничного кредитования.

«Чистые гривневые кредиты населения за 2024 год, по оперативным данным, выросли на 61,8 млрд грн, или на 39%», — добавили в Нацбанке.

Напомним, в 2024 году более 8,5 тысяч украинских семей воспользовались программой льготного ипотечного кредитования єОселя, а объем выданных кредитов превысил 14,6 миллиарда гривен.

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