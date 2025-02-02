Ипотека в Украине: банки выдали кредитов на 1 млрд грн — Finance.ua

Ипотека в Украине: банки выдали кредитов на 1 млрд грн
Банки Украины в ноябре выдали 597 ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора, ссылаясь на данные ежемесячного опроса банков.
Отмечается, что большинство кредитов по объему и по количеству выдано на вторичном рынке недвижимости.
Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в ноябре сохранялась на уровне 8,4% годовых, как и в октябре.
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в ноябре выдано:
- в г. Киев и Киевской области (303 договора на общую сумму 553,1 млн грн, что составляет 55% от общего объема);
- во Львовской области (36 договоров на 71,3 млн грн);
- в Ивано-Франковской области (40 договоров на 56,7 млн грн).
«В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей 98,9% от общего валового ипотечного портфеля по состоянию на конец 2021 года, из которых о выдаче новой ипотеки проинформировали 12 банков», — говорится в сообщении.
Программа «єОселя» и влияние на ипотечный рынок
В НБУ напомнили, что, по данным декабрьского Отчета о финансовой стабильности, двигателем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя».
Во втором полугодии кредитование по программе замедлилось после рекордных объемов из-за изменения оператором (Укрфинжилье) условий предоставления кредитов и нехватки средств.
Согласно сообщению, доля ипотечных кредитов в портфеле кредитов населения повысилась до 13,5%, однако остается незначительной, поэтому замедление ипотечного кредитования в ноябре не отразилось на динамике розничного кредитования.
«Чистые гривневые кредиты населения за 2024 год, по оперативным данным, выросли на 61,8 млрд грн, или на 39%», — добавили в Нацбанке.
Напомним, в 2024 году более 8,5 тысяч украинских семей воспользовались программой льготного ипотечного кредитования єОселя, а объем выданных кредитов превысил 14,6 миллиарда гривен.
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