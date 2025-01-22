В Польше вернули льготную ипотеку (условия) — Finance.ua

В Польше вернули льготную ипотеку (условия) Сегодня 18:00 — Недвижимость

В Польше вернули льготную ипотеку (условия)

В Польше вернули льготную ипотеку. Программа Mieszkanie dla młodych (MdM) была правительственной инициативой Польши, направленной на поддержку молодых людей в приобретении их первого жилья.

Об этом пишет inpoland.net.pl

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Ипотека действовала с 2014 года как преемник программы Rodzina na swoim и завершила прием заявок в 2018 году.

Кто мог получить

Участниками могли стать лица до 35 лет. В случае супружеских пар учитывался возраст младшего из супругов.

В случае супружеских пар учитывался возраст младшего из супругов. Программа охватывала новые квартиры или односемейные дома, приобретенные на первичном рынке от застройщиков или жилищно-строительных кооперативов. Также была возможность строительства дома своими силами с последующим возмещением части.

Государственная помощь предоставлялась в форме единовременной доплаты к собственному взносу при получении ипотечного кредита. Размер этой доплаты зависел от количества детей в семье и других факторов.

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Текущее состояние программы:

Будущая жилищная программа будет базироваться на принципах Mieszkanie dla młodych.

Ключевыми аспектами станут:

государственное дофинансирование для молодежи;

установление лимитов цен на жилье, что позволит избежать спекуляций.

Бюджет программы

На реализацию инициативы в бюджете 2025 года уже заложено 4,5 млрд злотых, а подробности программы обещают представить в первом квартале года.

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