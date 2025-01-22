В Польше вернули льготную ипотеку (условия) — Finance.ua
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В Польше вернули льготную ипотеку (условия)

Недвижимость
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В Польше вернули льготную ипотеку (условия)
В Польше вернули льготную ипотеку (условия)
В Польше вернули льготную ипотеку. Программа Mieszkanie dla młodych (MdM) была правительственной инициативой Польши, направленной на поддержку молодых людей в приобретении их первого жилья.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
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Ипотека действовала с 2014 года как преемник программы Rodzina na swoim и завершила прием заявок в 2018 году.
Кто мог получить
  • Участниками могли стать лица до 35 лет. В случае супружеских пар учитывался возраст младшего из супругов.
  • Программа охватывала новые квартиры или односемейные дома, приобретенные на первичном рынке от застройщиков или жилищно-строительных кооперативов. Также была возможность строительства дома своими силами с последующим возмещением части.
  • Государственная помощь предоставлялась в форме единовременной доплаты к собственному взносу при получении ипотечного кредита. Размер этой доплаты зависел от количества детей в семье и других факторов.
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Текущее состояние программы:
Будущая жилищная программа будет базироваться на принципах Mieszkanie dla młodych.
Ключевыми аспектами станут:
  • государственное дофинансирование для молодежи;
  • установление лимитов цен на жилье, что позволит избежать спекуляций.

Бюджет программы

На реализацию инициативы в бюджете 2025 года уже заложено 4,5 млрд злотых, а подробности программы обещают представить в первом квартале года.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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