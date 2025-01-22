Польша в прошлом году потратила на оборону рекордные 3,7% ВВП — Finance.ua

Польша в прошлом году потратила на оборону рекордные 3,7% ВВП Сегодня 06:24 — Мир

Польша в прошлом году потратила на оборону рекордные 3,7% ВВП

Польша в 2024 году потратила на оборону 3,7% ВВП, что стало рекордным показателем.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что бюджет Минобороны в 2024 году после всех изменений составил 115,595 млрд злотых. Министерство перевело в Фонд социального обеспечения 15,6 млрд злотых. Из бюджетного пула было израсходовано около 100 млрд злотых, пишет издание.

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На расходы Фонда поддержки Вооруженных сил в план включено 47,96 млрд злотых. По предварительным данным, расходы на развитие ВС Польши составляют 71,7% плана, то есть около 34 млрд злотых.

Как пишет издание, «из обоих источников расходы составляют 134 млрд злотых (около $32,5 млрд в эквиваленте. — Ред), потраченных на оборону, или 3,7% ВВП в 2024 году». Это рекорд в истории Польши.

Ожидается, что в 2025 году расходы на оборону еще больше возрастут, достигнув 4,7% ВВП.

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