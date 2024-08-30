Статус зарубежного украинца: возможности и преимущества — Finance.ua

Статус зарубежного украинца: возможности и преимущества Сегодня 20:00

Статус зарубежного украинца: возможности и преимущества

Украина предоставляет особый статус лицам украинского происхождения, проживающим за пределами страны, — статус зарубежного украинца. Этот документ способствует сохранению национального сознания, поддерживает связь с родиной и предоставляет ряд привилегий. Согласно статье 12 Конституции Украины государство обеспечивает удовлетворение национально-культурных и языковых потребностей украинцев за рубежом.

Об этом пишет visitukraine.today

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Кто может получить статус

Зарубежный украинец — это лицо, которое является гражданином другого государства или лицом без гражданства, но имеет украинское этническое происхождение или происхождение из Украины.

Этот статус могут получить только лица, достигшие 16-летнего возраста и не являющиеся гражданами Украины.

Украинское этническое происхождение — это принадлежность человека или его предков к украинской нации и признание им Украины родиной своего этнического происхождения.

Основные принципы сотрудничества

Украина поддерживает сотрудничество с зарубежными украинцами, опираясь на несколько основных принципов:

1. Признание и свободы каждого человека от рождения.

2. Поддержка и решение проблем становления и консолидации украинской нации.

3. Удовлетворение национально-культурных и языковых нужд иностранных украинцев.

4. Взаимное обогащение достоянием духовной и материальной культуры.

5. Сотрудничество с другими государствами для обеспечения прав и свобод иностранных украинцев на основе обязательности соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, в частности невмешательства во внутренние дела других государств.

6. Паритет в обеспечении иностранными государствами и Украиной прав и нужд иностранных украинцев и национальных меньшинств Украины.

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Преимущества

Удостоверение зарубежного украинца выдается на 10 лет и подтверждает соответствующий статус, хотя не заменяет паспорт.

Получатели статуса имеют несколько существенных преимуществ:

1. Образование: возможность получения высшего образования в Украине за средства государственного бюджета в пределах установленных квот.

2. Бесплатные визы: Право на бесплатное оформление многократной визы для посещения Украины без предоставления соответствующего приглашения сроком на 5 лет (для граждан государств, с которыми Украина имеет визовый режим);

3. Иммиграция: Возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания без учета квот на иммиграцию, но при условии получения в установленном законом порядке разрешения на иммиграцию. При этом семья зарубежного украинца имеет право на иммиграцию в страну.

Зарубежный украинец, находясь в Украине на законных основаниях, пользуется теми же правами и свободами, а также несет такие же обязанности, как и граждане Украины, за исключением установленных Конституцией и законами Украины.

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Как получить

Процесс получения статуса зарубежного украинца непростой и включает в себя подтверждение украинского этнического происхождения и предоставление соответствующих документов.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект № 9585, позволяющий иностранцам, служащим в Украине, получить украинское гражданство.

Целью законопроекта является законодательное закрепление возможности реализации прав иностранцев и лиц без гражданства, защищающих территориальную целостность Украины, и членов их семей на получение вида на временное жительство, разрешений на иммиграцию или получение гражданства Украины.

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