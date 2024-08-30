Статус зарубежного украинца: возможности и преимущества — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Статус зарубежного украинца: возможности и преимущества

54
Статус зарубежного украинца: возможности и преимущества
Статус зарубежного украинца: возможности и преимущества
Украина предоставляет особый статус лицам украинского происхождения, проживающим за пределами страны, — статус зарубежного украинца. Этот документ способствует сохранению национального сознания, поддерживает связь с родиной и предоставляет ряд привилегий. Согласно статье 12 Конституции Украины государство обеспечивает удовлетворение национально-культурных и языковых потребностей украинцев за рубежом.
Об этом пишет visitukraine.today.
Читайте также
Кто может получить статус
Зарубежный украинец — это лицо, которое является гражданином другого государства или лицом без гражданства, но имеет украинское этническое происхождение или происхождение из Украины.
Этот статус могут получить только лица, достигшие 16-летнего возраста и не являющиеся гражданами Украины.
Читайте также
Украинское этническое происхождение — это принадлежность человека или его предков к украинской нации и признание им Украины родиной своего этнического происхождения.
Основные принципы сотрудничества
Украина поддерживает сотрудничество с зарубежными украинцами, опираясь на несколько основных принципов:
1. Признание и свободы каждого человека от рождения.
2. Поддержка и решение проблем становления и консолидации украинской нации.
3. Удовлетворение национально-культурных и языковых нужд иностранных украинцев.
4. Взаимное обогащение достоянием духовной и материальной культуры.
5. Сотрудничество с другими государствами для обеспечения прав и свобод иностранных украинцев на основе обязательности соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, в частности невмешательства во внутренние дела других государств.
6. Паритет в обеспечении иностранными государствами и Украиной прав и нужд иностранных украинцев и национальных меньшинств Украины.
Читайте также
Преимущества
Удостоверение зарубежного украинца выдается на 10 лет и подтверждает соответствующий статус, хотя не заменяет паспорт.
Получатели статуса имеют несколько существенных преимуществ:
  • 1. Образование: возможность получения высшего образования в Украине за средства государственного бюджета в пределах установленных квот.
  • 2. Бесплатные визы: Право на бесплатное оформление многократной визы для посещения Украины без предоставления соответствующего приглашения сроком на 5 лет (для граждан государств, с которыми Украина имеет визовый режим);
  • 3. Иммиграция: Возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания без учета квот на иммиграцию, но при условии получения в установленном законом порядке разрешения на иммиграцию. При этом семья зарубежного украинца имеет право на иммиграцию в страну.
Зарубежный украинец, находясь в Украине на законных основаниях, пользуется теми же правами и свободами, а также несет такие же обязанности, как и граждане Украины, за исключением установленных Конституцией и законами Украины.
Читайте также
Как получить
Процесс получения статуса зарубежного украинца непростой и включает в себя подтверждение украинского этнического происхождения и предоставление соответствующих документов.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект № 9585, позволяющий иностранцам, служащим в Украине, получить украинское гражданство.
  • Целью законопроекта является законодательное закрепление возможности реализации прав иностранцев и лиц без гражданства, защищающих территориальную целостность Украины, и членов их семей на получение вида на временное жительство, разрешений на иммиграцию или получение гражданства Украины.
Туристическая страховка за границу за 5 минут и полис у вас на email:

Страхование для выезда за границу

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.