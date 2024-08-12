Иностранцы из каких стран чаще всего открывают компании в Украине (инфографика) — Finance.ua

Иностранцы из каких стран чаще всего открывают компании в Украине (инфографика) Сегодня 11:02 — Личные финансы

Иностранцы из каких стран чаще всего открывают компании в Украине (инфографика)

Граждане из более чем 100 стран основали более 3 тысяч компаний в Украине с начала полномасштабной войны. Чаще всего новые бизнесы начинают иностранцы из Турции, Узбекистана, Польши и США. Самым же привлекательным бизнес-регионом для иностранцев стал Киев.

Об этом сообщает Опендатабот.

«3075 компаний основали иностранцы в Украине с начала полномасштабной войны. В целом граждане из 101 страны мира открыли бизнес в Украине, несмотря на войну», — сказано в сообщении.

Иностранцы из каких стран основывают компании

Чаще всего открывают бизнес в Украине граждане Турции — 396 компаний или 12.9% от общего количества.

Следом идут граждане Узбекистана — они владеют 312 бизнесами (10.1% от общего количества).

Замыкают тройку лидеров граждане Польши — 224 бизнеса или 7.3%.

Инфографика: Опендатабот

В топ-10 также попали граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана, Израиля, Великобритании и Китая.

На одну компанию может приходиться более 1 владельца.

Где открывают компании

Почти половину от общего количества компаний с иностранными собственниками зарегистрировали в Киеве — 1 517. В столице чаще всего создают бизнес граждане Узбекистана — 175 компаний.

Инфографика: Опендатабот

Следующая Львовщина — 460 бизнесов: здесь чаще всего оседают иностранцы из Польши (105 компаний). В тройку также попала Одесщина — 273 компании. В этом регионе чаще всего создают компании граждане Турции — 99 бизнесов.

Виды деятельности

Наибольшее количество компаний с иностранными собственниками занимается оптовой торговлей — 30,7%, операциями с недвижимым имуществом — 6,7% и компьютерным программированием — 5,8%.

Инфографика: Опендатабот

Компания «Tehc1ma» с уставным капиталом в 1,28 млрд грн стала крупнейшим бизнесом, открытым иностранцами с самого начала полномасштабной. Владельцем бизнеса является гражданин Армении.

Вторую позицию занимает АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Юген» с уставным капиталом в 700 млн грн. Конечным владельцем является гражданин США.

Замыкает тройку лидеров компания ООО «ЛФС», которую основал гражданин Польши. Компания имеет 300 млн грн уставного капитала.

Напомним, с января 2022 года по июнь 2024 года в Польше было создано примерно 59,8 тыс. активных украинских ФЛП (JDG). По данным Польского экономического института, украинские JDG, созданные в первой половине этого года, работают преимущественно в таких отраслях, как строительство (23%), информация и коммуникации (19%) и другие сферы услуг (12%).

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