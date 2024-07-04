Иностранцы покупают все больше жилья и земли в Польше: лидируют украинцы и немцы — Finance.ua

Иностранцы покупают все больше жилья и земли в Польше: лидируют украинцы и немцы
Только в прошлом году иностранцы купили в Польше более 5,6 тысяч гектаров земли и более 1 миллиона квадратных метров квартир и коммерческих помещений.
Об этом сообщила на прошлой неделе Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на данные отчета Министерства внутренних дел и администрации.
Немцы по-прежнему занимают первое место среди тех, кто инвестирует в землю и недвижимость для коммерческих целей. В их руки попало около 2,1 тыс. гектаров земли. Также много закупили голландцы (831 га) и граждане Люксембурга (429 га). Следующие места заняли австрийцы (253 га), чехи (254 га) и бельгийцы (195 га).
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В то же время в графе приобретения жилья украинцы заняли первое место, купив 413 тысяч квадратных метров квартир и помещений. Сразу за ними белорусы — 121 тыс. кв. м квартир.
Далее разместились граждане Германии (96 тыс. кв. м) и Израиля (66 тыс. кв. м).
Больше всего квартир и помещений иностранцы купили в Варшаве (245 тыс. кв. м), Кракове (105 тыс. кв. м) и Вроцлаве (104 тыс. кв. м).
Напомним, в прошлом году более 5 тыс. квартир, приобретенных гражданами Украины, профинансировано из государственного кредита. Также банки не были обязаны проверять факт владения жильем за пределами Польши. Иностранцы, преимущественно украинцы, получили по программе кредитов на общую сумму более 1 млрд злотых.
Тенденция к тому, что иностранцы все больше покупают жилье и землю в Польше, была заметна уже в предыдущие годы. К примеру, в 2022 году иностранцы купили в Польше почти 13 тыс. га недвижимого имущества, а лесных и сельскохозяйственных угодий — более 5 тыс. га.
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