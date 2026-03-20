«Старые» пенсии вдвое меньше: Гетманцев раскритиковал систему индексации
Несмотря на очередную индексацию пенсий, значительная часть украинцев не ощутила реального улучшения доходов. Причина заключается в механизме начисления, который создает существенную разницу между «старыми» и новыми пенсиями.
Об этом заявил глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.
Что не так с индексацией
По мнению Гетманцева, нынешний механизм индексации пенсий приводит к росту разрыва между пенсиями, назначенными в разные периоды.
«Ежегодно Правительство определяет коэффициент индексации пенсий и порядок ее проведения. Я не раз отмечал, что установленный Правительством механизм индексации пенсий, назначенных на общих основаниях, не только не обеспечивает должной защиты от инфляции, но и приводит к росту разрыва между пенсиями, назначенными в разные периоды», — написал он.
В частности, после индексации с 1 марта 2026 года «старые» пенсии исчисляются исходя из показателя 9992 грн, тогда как новые — с 17 482 грн.
Именно поэтому у людей с одинаковыми условиями стажа и зарплаты разница в выплатах может быть почти двукратной.
Какие повышения получили пенсионеры
По данным Пенсионного фонда:
- 525 тыс. человек получили повышение всего на 100 грн;
- 4,7 млн - от 100 до 500 грн;
- 3,2 млн — от 500 до 1000 грн;
- 328 тыс. пенсионеров вообще не получили повышения.
Средний размер доплаты составил 519,2 грн.
Как отмечает Гетманцев, для многих пенсионеров такое повышение минимальное и не влияет на уровень жизни.
«То есть значительная часть пенсионеров получила повышение в незначительном размере (около 100 грн. или до уровня минимальной пенсионной выплаты)», — написал чиновник.
Как исправить ситуацию
Политик отмечает, что решение выплаты дополнительных 1500 грн может частично поддержать пенсионеров, но является «фрагментарным», то есть не решит проблему в целом. Кстати, о выплате 1500 грн в апреле Finance.ua писал здесь.
По мнению Гетманцева, необходимо:
- приблизить размер пенсий к фактическому прожиточному минимуму (свыше 7 тыс. грн для нетрудоспособных);
- повысить минимальную пенсию не менее 6 тыс. грн.
Без системных изменений разрыв в пенсиях и далее будет расти.
Ранее мы сообщали, что 1 марта произошла традиционная индексация пенсий украинцев. Большинству пенсионеров выплаты проиндексировали на 12,1%. Показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции в прошлом году.
