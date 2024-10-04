Стартовала лотерея Green Card: как принять участие — Finance.ua

Стартовала лотерея Green Card: как принять участие Сегодня 13:30 — Личные финансы

Стартовала лотерея Green Card: как принять участие

На официальном сайте американской иммиграционной программы Diversity Visa Lottery появилась информация о сроках приема заявок и регистрации на участие в программе Green Card (Грин кард) в 2024 году. Ежегодно правительство США предоставляет до 55 тысяч виз людям, успешно прошедшим лотерею.

Об этом сообщает Ukrainian in Poland.

Green Card (Diversity Immigrant Visa Program) — это лотерея, которую ежегодно проводит Государственный Департамент США с целью привлечения активных иммигрантов и поддержки многонациональности населения страны.

Грин карта дает возможность легально проживать и работать в США, а также открывает двери ко многим другим возможностям, таким как возможность получить американское гражданство в будущем.

Регистрация на лотерею

Заполнение онлайн-заявки: важно подавать заявку только через официальный сайт, чтобы избежать мошенничества. Заполнение формы бесплатное, и нет необходимости обращаться к посредникам. Проверка соответствия критериям: каждый участник должен удовлетворять определенным требованиям. Обычно это касается страны рождения и уровня образования или опыта работы. Правильное заполнение анкеты: при заполнении заявки необходимо быть внимательным, ведь даже небольшая ошибка может привести к дисквалификации. Форма включает в себя личную информацию, данные о семье и фотографии. Подтверждение регистрации: после успешной регистрации вы получите уникальный код подтверждения, который необходимо хранить. Он пригодится для проверки результатов лотереи.

Какие возможности предоставляет выигрыш

Выигрыш в лотерее Green Card 2026 дает победителю, а также всем членам его семьи, которые могут переехать вместе с ним в США, практически все права граждан Америки, за исключением избирательных.

На правах членов семьи победителя в Америку могут уехать его/ее жена/муж (даже если брак заключен после выигрыша), а также их дети до 21 года.

Получив Грин кард, они могут:

беспрепятственно въезжать в США и выезжать из страны, а также без виз пересекать границы тех стран, с которыми у США есть соответствующие соглашения;

трудоустроиться в любой компании на территории США или открыть собственное дело;

воспользоваться правительственной программой помощи в сфере образования;

иметь социальные привилегии при выходе на пенсию (при условии, что до этого они хотя бы 10 лет отработали в стране);

легально владеть недвижимостью, автомобилями, огнестрельным оружием и т. п. ;

; в разы меньше, чем другие иностранцы, платить за обучение в университетах и ​​колледжах.

Кто может принять участие

Участие в лотерее Green Card общедоступно и почти не предполагает никаких ограничений.

Для получения иммиграционной визы по условиям лотереи знание английского языка не обязательно.

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Что касается технических ограничений для потенциальных получателей Green Card, то они должны иметь по крайней мере полное среднее образование или в течение последних пяти лет работать по своей специальности не менее двух лет.

Также кандидаты на получение Грин карт должны:

не иметь уголовного прошлого и предоставить справку об отсутствии судимости;

не иметь заболеваний, которые могли бы навредить американскому обществу;

иметь гражданство государства, допущенного к участию в лотерее.

Сроки подачи на Грин карту

В 2024 году официальный прием заявок по программе лотереи Green Card (Diversity Immigrant Visa Program DV-2026) начался 2 октября и продлится до 5 ноября.

Розыгрыш лотереи состоится в мае 2025 года.

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После проведения розыгрыша победителям будет назначена дата собеседования в консульстве США. По итогам собеседования будет принято окончательное решение об их возможности иммигрировать в Америку.

Собеседование — это ключевой этап конкурса. Именно на нем и будет решаться вопрос вашего переезда в США. Итак, если вы участвуете в лотерее, сразу начинайте готовиться и к возможному собеседованию с визовым офицером. По статистике почти половина участников отсеивается именно на этом этапе.

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