Какие банкноты долларов США больше не выпускаются (фото) — Finance.ua

Какие банкноты долларов США больше не выпускаются (фото) Сегодня 17:16 — Валюта

Какие банкноты долларов США больше не выпускаются (фото)

Доллар США — одна из самых мощных валют в мире с богатой историей, прошедшей из-за многочисленных изменений и трансформаций. Однако есть некоторые купюры, выпуск которых был прекращен.

Министерство финансов США и Федеральная резервная система приняли решение прекратить выпуск некоторых банкнот доллара. Это решение было принято регуляторами 14 июля 1969 года, сообщает Бюро гравировки и печати.

Почему прекратили выпуск купюр

Речь идет о купюрах номиналом 500, 1000, 5000 и 10 тысяч долларов.

Их больше не выпускают из-за отсутствия такой потребности.

Интересно, что в последний раз вышеупомянутые банкноты напечатали только в 1945 году. Однако они все еще остаются законным платежным средством и даже могут находиться в обращении.

Но, скорее всего, эти купюры хранят нумизматы и коллекционеры.

Какие банкноты находятся в обращении

На сегодняшний день центральный банк США выпускает банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов.

Сегодня наиболее ходовыми долларами являются купюры номиналом в 1, 5, 10, 20 и 100 долларов.

2 доллара — довольно редкая купюра, поэтому, если такая зеленая бумажка попала в руки знающего человека — он ее прибережет.

Все купюры, которые были напечатаны с 1914 года, действительны. В частности, они пригодны для обмена.

Кроме того, Федеральный резерв не вводил никаких ограничений по проведению каких-либо расчетов с долларами каких-либо номиналов.

Напомним, до конца 2024 года гривна может быстро потерять свои позиции, что усложнит удержание курса доллара в Украине на уровне 41−42 гривны.

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Телеканал 24 По материалам:

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