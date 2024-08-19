Какие авто из США выбирают украинцы: ТОП-5 моделей — Finance.ua

Какие авто из США выбирают украинцы: ТОП-5 моделей Сегодня 20:05 — Технологии&Авто

Какие авто из США выбирают украинцы: ТОП-5 моделей

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 4,1 тыс. подержанных легковушек из США.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Согласно сообщению, 21% подержанных легковушек, которые в июле перешли на украинские номера, были из США.

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По сравнению с июлем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился почти на 75%.

Наибольшая доля из этого количества (44%) — машины с бензиновыми двигателями.

Электромобили охватили 37%.

Гибридные — 7%.

Дизель и авто с ГБО принадлежит по 6%.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

TeslaModel 3 — 418 ед.; Tesla Model Y — 401 ед.; Ford Escape — 280 ед.; Volkswagen Passat — 248 ед.; Jeep Cherokee — 245 ед.

Средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,7 года.

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