Какие авто из США выбирают украинцы: ТОП-5 моделей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие авто из США выбирают украинцы: ТОП-5 моделей

Технологии&Авто
16
Какие авто из США выбирают украинцы: ТОП-5 моделей
Какие авто из США выбирают украинцы: ТОП-5 моделей
За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 4,1 тыс. подержанных легковушек из США.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Согласно сообщению, 21% подержанных легковушек, которые в июле перешли на украинские номера, были из США.

Читайте также: Как купить авто из США

По сравнению с июлем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился почти на 75%.
  • Наибольшая доля из этого количества (44%) — машины с бензиновыми двигателями.
  • Электромобили охватили 37%.
  • Гибридные — 7%.
  • Дизель и авто с ГБО принадлежит по 6%.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:
  1. TeslaModel 3 — 418 ед.;
  2. Tesla Model Y — 401 ед.;
  3. Ford Escape — 280 ед.;
  4. Volkswagen Passat — 248 ед.;
  5. Jeep Cherokee — 245 ед.
Средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,7 года.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.