Какие авто из США выбирают украинцы: ТОП-5 моделей — Finance.ua

Какие авто из США выбирают украинцы: ТОП-5 моделей
За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 4,1 тыс. подержанных легковушек из США.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Согласно сообщению, 21% подержанных легковушек, которые в июле перешли на украинские номера, были из США.
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По сравнению с июлем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился почти на 75%.
- Наибольшая доля из этого количества (44%) — машины с бензиновыми двигателями.
- Электромобили охватили 37%.
- Гибридные — 7%.
- Дизель и авто с ГБО принадлежит по 6%.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:
- TeslaModel 3 — 418 ед.;
- Tesla Model Y — 401 ед.;
- Ford Escape — 280 ед.;
- Volkswagen Passat — 248 ед.;
- Jeep Cherokee — 245 ед.
Средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,7 года.
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